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Muğla kavrulacak: Sıcaklıklar 40 dereceye çıkacak! Bu saatler arasında dışarı çıkmayın

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla genelinde 24-29 Haziran 2025 tarihleri arasında hava sıcaklıklarında hissedilir derecede artış bekleniyor. Artan sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde (11.00 - 16.00) açık alanda bulunacak vatandaşlar için sağlık açısından risk oluşturabilir.

Haber Merkezi
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Muğla kavrulacak: Sıcaklıklar 40 dereceye çıkacak! Bu saatler arasında dışarı çıkmayın
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Yetkililer, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağı tahmininde bulunarak vatandaşlara dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Özellikle Muğla merkez ve iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

Sahil kesimlerinde ise sıcaklıkların 35-38 derece civarında seyredeceği belirtiliyor.

Artan sıcaklıkların, özellikle öğle saatlerinde (11.00 - 16.00) açık alanda bulunacak vatandaşlar için sağlık açısından risk oluşturabileceği bildirildi.

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