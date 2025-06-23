Muğla kavrulacak: Sıcaklıklar 40 dereceye çıkacak! Bu saatler arasında dışarı çıkmayın
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla genelinde 24-29 Haziran 2025 tarihleri arasında hava sıcaklıklarında hissedilir derecede artış bekleniyor. Artan sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde (11.00 - 16.00) açık alanda bulunacak vatandaşlar için sağlık açısından risk oluşturabilir.
Yetkililer, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağı tahmininde bulunarak vatandaşlara dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.
Özellikle Muğla merkez ve iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.
Sahil kesimlerinde ise sıcaklıkların 35-38 derece civarında seyredeceği belirtiliyor.
Artan sıcaklıkların, özellikle öğle saatlerinde (11.00 - 16.00) açık alanda bulunacak vatandaşlar için sağlık açısından risk oluşturabileceği bildirildi.