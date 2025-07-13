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İran, Irak, Ürdün'e hava sahası kapatıldı iddiası asılsız çıktı

Türk hava sahasının İran, Irak ve Ürdün’e kapatıldığı bu ülkelere seferlerinde iptal edildiğine dair çıkan haberlerin gerçek olmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi
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İran, Irak, Ürdün'e hava sahası kapatıldı iddiası asılsız çıktı
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Yabancı sosyal medya kullanıcılarının İran, Irak ve Ürdün’e İstanbul Havalimanı’nda yapılan seferlerin iptali ile ilgili paylaşımları akşam saatlerinde dikkat çekti. İran Air, Mahan Air ve Türk Hava Yolları’nın dünkü ve bugünkü birer seferinin iptal edildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, söz konusu ülkelere yapılan uçuşlarda herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı bir teknik arıza bir gecikme olduğu bildirildi. Havayolu şirketlerinin Türkiye’ye seferlerin karşılıklı yapıldığı belirtildi.

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