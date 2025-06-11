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Hisarcıklıoğlu ve Atalay'dan Özgür Özel'e taziye ziyareti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Hisarcıklıoğlu ve Atalay'dan Özgür Özel'e taziye ziyareti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından Manisa Fatih Sergi Salonu'nda Zeyrek ailesi ile birlikte taziyeleri kabul etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TÜRK-İş Genel Başkanı Atalay, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ile birlikte çok sayıda oda ve borsa başkanı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, merhum başkanın eşi Nurcan Zeyrek ve Özel'in eşi Didem Özel tarafından karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özel'e başsağlığı dileklerini ilettiler

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TÜRK-İş Genel Başkanı Atalay, Zeyrek ailesine ve CHP Genel Başkanı Özel'e başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaretin ardından Hisarcıklıoğlu, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

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