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Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat'ı vuran ağabeyi tutuklandı!

Erzurum’un Horasan ilçesinde, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat’ı silahla vurarak öldüren ağabeyi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi
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Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat'ı vuran ağabeyi tutuklandı!
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Erzurum'un Horasan ilçesi Çayırdüzü Mahallesi'nde, dün henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşi Kadir Canpolat'la tartıştığı ve ardından silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ağabey M. Canpolat (46), jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ne olmuştu?

Kadir Canpolat (45) ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında, memleketi Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti. Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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