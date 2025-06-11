Minguzzi ailesini tehdit davası: İki sanık hakim karşısına çıktı
Kadıköy'de pazar yerinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden iki sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek 25 Haziran'a ertelendi.
Kadıköy’de Pazar yerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve sosyal medyada paylaşımlar yapan 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.
Dava ertelendi
Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 14.45 sıralarında başladı.
Mahkeme 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Haziran Çarşamba gününe erteledi.