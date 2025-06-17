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TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı’nda 17-21 Eylül’de yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TEKNOFEST İstanbul’un tarihlerini açıkladı. Organizasyon, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
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TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı’nda 17-21 Eylül’de yapılacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

 “Sınır tanımayan festivalin müjdesi geldi. TEKNOFEST İstanbul, 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda. Bu coşkuya sen de ortak ol.” 

Bu yıl ikinci TEKNOFEST

Bu yıl ilki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan TEKNOFEST’e toplam 225 bin kişi katılmıştı.

2018’den bu yana 11 kez düzenlenen festival, toplamda ise 10 milyon 688 bin ziyaretçiyi, 3 milyon 672 bin yarışmacıyı, 1 milyon 384 bin takımı ağırladı.

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