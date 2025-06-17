Aile hekimliklerinden alınacak bazı raporlar artık ücretli olacak

Aile hekimliklerinden alınacak sürücü raporu (ehliyet), sporcu raporu, durum bildirir tek hekim raporları, hac/umre için parmak izi raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu, akli meleke raporu, yivsiz av tüfeği raporu 15 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ücretli hale getirildi.

Ücret internetten ödeniyor

Ücretler, aile hekimliğindeki yetkililere değil sbos.saglik.gov.tr adresinden veya karekodla giriş yapılarak ödenecek.

Raporları almak isteyenler 250 lirayı ödeyerek rapora sahip olabilecek.

Tatil günlerinde akupunktur ve fitoterapi hizmeti verilebilecek

Mevcut düzenlemede; akupunktur ve fitoterapi uygulamaları, mesai sonrası aile hekimleri tarafından yapılabiliyordu. Yeni düzenlemeyle söz konusu uygulamaların, hafta sonları ve genel tatil günlerinde yapılabilmesine imkân tanındı. Aile Sağlığı Merkezlerinde, bahsi geçen hizmetler için belirlenen ücret, diğer basamak sağlık kuruluşları için belirlenen ücretten daha az olacak.

İkamet izni olmayan yabancılar aile hekimliklerinden ücretli hizmet alabilecek

Türkiye’de sağlık hizmeti sunumu bakımından özel mevzuat düzenlemesi bulunmayan yabancılardan, “ikamet izni olmayan yabancılar”, hizmet ücretlendirme listesi üzerinden ücretlendirilerek sağlık hizmeti alabilecek. İkamet izni olan yabancılar ise ücretini yatırarak 6 ay boyunca sağlık hizmeti alabilecekler.

Sağlık hizmet sunumu bakımından “özel mevzuat düzenlemesi bulunan yabancılar (geçici koruma altındaki kişiler vb.)” yeni düzenleme kapsamında olmayacak. Bu gruba giren yabancılar, aynı şekilde hizmet almaya devam edecekler.