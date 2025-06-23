Fonlarda kısa vadede yön serbest ve para fonlarında

Serbest fonlar dikkat çekmeye devam ediyor. Toplam 3,6 trilyon TL’lik aktif büyüklüğe ulaşan serbest fonlara, hafta boyunca 30,5 milyar TL’lik net giriş aldı. Aktif yönetim kabiliyeti ve esnek stratejileriyle bu fonlar, hem bireysel yatırımcı hem de kurumsal portföylerde önemli yer tutmaya devam ediyor.

Yüksek faiz ortamında risksiz getiri arayan yatırımcılar, kısa vadeli ve likit yapısıyla para piyasası fonları tercih ediyor. 1 trilyon TL sınırını aşan para piyasası fonlarında, haziran ayında 30,6 milyar TL’lik artış kaydedildi. Veriler ilginin sürdüğünü gösteriyor.

Altın ve diğer değerli metallere odaklanan kıymetli maden fonları, 2,1 milyar TL’lik büyüme göstererek toplamda 111,6 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Artan jeopolitik riskler ve zayıf döviz, bu fonlara yönelik talebi desteklemeye devam ediyor.

Hisse senedi fonları haftayı 1,6 milyar TL’lik net çıkışla tamamladı. Aynı şekilde fon sepeti fonlarında da 106 milyon TL’lik azalma gözlendi. Bu tablo, yatırımcıların doğrudan hisse yerine daha korunaklı ya da tematik ürünlere yöneldiğini işaret ediyor.

Yatırımcılar, yüksek faiz ortamında riski minimize eden ve likiditesi yüksek ürünleri tercih ediyor. Bu noktada serbest fonlar, aktif yönetim esnekliği sayesinde dalgalı dönemlerde önemli bir avantaj sağlıyor. Para piyasası fonları da kısa vadeli ve düşük oynaklık yapısıyla portföylerde güvenli liman işlevi üstleniyor.

ZEYNEP’E SOR

NET BORÇ/FAVÖK MÜ, TOPLAM BORÇ/ÖZSERMAYE Mİ?

Net Borç/ FAVÖK; geri ödeme süresi, operasyonel kârlılık, finansman yükü, kıyaslama imkanı. Dönemsellik, manipülasyon riski, sektörel değişkenlik.

Toplam Borç/Özsermaye; güven, basit ve yalınlık, finansman dengesi, uzun ve kısa vadeli borçlar. Etkilenme ve sapma riski, operasyonel gücü göstermeme.

Kalıcı yükseliş için faaliyet kârlılığının toparlanması önemli. Yatırımcının da ikna olması şart

Hektaş kaç yıldır durmadan düşüyor. Zararım çok büyük. Ne zaman yükselecek? / Çiğdem Kalemci

Çiğdem, Hektaş Kasım 2022’de gördüğü en yüksek seviyesi 18,44 TL’nin ardından, kesintisiz bir düşüşle günümüze kadar geriledi. Son bir yıldaki değer kaybı ise %40’ı aştı. Şirket geride kalan iki yılda gelirlerini düşürürken yıl sonlarında da her defasında zarar yazdı. Son açıkladığı 2025 üç aylık mali tablolarda satışlarını %17 artırsa da dönem sonunda yine zarar oluştu. Performansında değişim olmaması halinde bu yıl sonunda yine olumsuz bir tablo gözlenecek. Kârlılıktaki sorunlu yapı yatırımcı beklentisini ister istemez aşağı çekiyor. Kalıcı bir yükseliş için öncelikle ikna edici nitelikte faaliyet kârlılığını toparladığı görülmeli.

İştirakin kalan yarısını satın alıyor. İnorganik büyümesini sağlarken rekabet gücü de büyüyecek

Aksa’nın DowAksa’yı satın almasının ana gayesi nedir? Hedefl eneni öğrenebilir miyim? / Ahmet Tolunay

Ahmet, DowAksa’da %50 paya sahip olan Aksa, kalan %50’lik payı 125 milyon dolar bedelle satın alıyor. Satın alımın, temel amacı, karbon elyaf iş kolunu tamamen kendi bünyesine alarak bu alanda stratejik kontrolü ve konsolidasyonu sağlamak. Enerji, ulaşım, savunma, havacılık ve altyapı gibi yüksek teknoloji odaklı sektörlere karbon elyaf kompozit çözümleri sunan DowAksa’nın tamamına sahip olmak, Aksa’nın katma değerli ürünlere yönelerek inorganik büyümesini hızlandırmasına katkı sağlayacak. Satın alma işlemi, ilgili onayların ardından yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Tam hakimiyet ile şirketin rekabet gücü büyütecek.

YATIRIM FONLARI

Kuveyt Türk Portföy’ün KPA fonu, kar payı odaklı katılım modeliyle dengeli getiri hedefliyor

Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (KPA), 276,5 milyon TL büyüklüğe ve 13.070 yatırımcıya sahip. Fon, portföyünün %94,92’si katılım esaslı hisse senetlerine, kalanını yatırım fonlarına yönlendiriyor. BİM, Çimsa, Mavi, Logo ve ARDYZ gibi temettü potansiyeli yüksek şirketlere yatırım yapıyor. Ancak doluluk oranı ve pazar payı hayli düşük. Yatırım stratejisi, kar payı dağıtımını önceleyen hisse seçimlerine dayanırken aynı zamanda faizsiz yatırım prensiplerine de bağlı kalıyor. Bu yapı, istikrarlı temettü geliri arayan yatırımcılar için tutarlı bir alternatif oluşturuyor. Eylül 2024’te işlem görmeye başlayan fon, yılbaşından bu yana %1,23 düşüş yaşadı. Piyasanın genelindeki zayıf seyirden olumsuz etkilenen KPA, uzun vadeli birikim hedefl eyenlere hitap ediyor.

TAHVİL

TV8 Yayıncılık, %66,08 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

TV8 Yayıncılık, 19 Haziran 2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %56, bileşik faizi ise %66,08’e denk geliyor. 140 gün vadeli finansman bonosunun vadeye isabet eden faiz oranı ise %21,48 olacak.

%56 YILLIK BASİT FAİZ

20 Haziran tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %46,4 seviyesinde bulunuyor. TV8 Yayıncılık çıkardığı finansman bonosunun yıllık %56 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 9,6 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için cazip bir seçenek olarak görülebilir. Finansman bonosunun vade başlangıç tarihi 20.06.2025 olurken vade tarihi 07.11.2025 olacak. Piyasada TRFTVSKK2518 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BERA HOLDİNG

Bir iştiraki Ilgın’daki arazide GES kuruyor. Diğer iştiraki Yeşilyurt’ta inşaat yapacak

Bera Holding’in grup şirketlerinden Koveka Tekstil, Konya Ilgın’daki arazide 4.000 kWe kapasiteli GES projesi için 1,47 milyon dolarlık kurulum sözleşmesi imzaladı. 2025 içinde tamamlanması hedefl enen tesis, yıllık yaklaşık 6.600 MWh elektrik üretimiyle Tekirdağ’daki fabrikanın elektrik ihtiyacının %88’ini karşılayacak. Şirket, enerji maliyetlerini azaltma hedefi çerçevesinde GES yatırımlarını önemsiyor. Öte yandan şirketin bir başka bağlı ortaklığı Komyapı İnşaat, TOKİ ile anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Malatya Yeşilyurt’ta 997 konut ve 1 adet 29 dükkanlı ticaret merkezi inşaatı için sözleşme imzaladı. Sözleşme bedeli 2,49 milyar TL olarak duyuruldu. Bera Holding, yılın ilk çeyreğinde ise gelirini %32 geriletirken dönem sonu net kârını da buna paralel %44 düşürdü.

YEO Teknoloji

Enerji sektöründe yap işlet devret modelini hayata geçiriyor. Bir yılda GES’i devreye alıyor

Yeo Teknoloji, Medikal Park Hastaneler Grubu iştirakleriyle üç farklı bölgede GES kurulumu için Yap -İşlet-Devret modeliyle anlaşmaya vardı. Finansmanı Yeo tarafından sağlanacak santrallerin bir yıl içinde devreye alınması planlanıyor. Beş yıllık işletme süresince toplamda yaklaşık 29 milyon dolar tahsilat öngörülürken sürenin sonunda MLP Sağlık’a devredecek. Yap -İşlet-Devret modeli, kurulum ve işletme maliyetlerini yatırımcı şirketin üstlendiği, tüketicinin sadece enerji hizmetine ödeme yaptığı esnek ve yenilikçi bir iş modeli olarak öne çıkıyor. Yeo Teknoloji daha önce de Vodafone ile benzer iş birliğine gitmişti. Yeni anlaşma ile modeli geliştirme imkanı elde edecek. Söz konusu model, şirketin yenilenebilir kaynaklar üzerinden büyüme stratejisini destekliyor.

İŞ GİRİŞİM

İş Girişim, Harvard Üniversitesiyle 10 yıllık bir ilaç geliştirme projesini hayata geçiriyor

İş Girişim Sermayesi, Harvard Üniversitesi ile moleküler biyoloji temelli ilaç geliştirme projesi kapsamında iş birliğine gidiyor. İş Girişim’in %100 iştiraki Enlila Sağlık ile üniversite arasında Hotamışlıgil Laboratuvarında yürütülecek araştırmalar için 10 yıllık sponsorluk sözleşmesi ve küresel lisans haklarını kapsayan bir lisans sözleşmesi imzalandı. Enlila Sağlık, bu proje için Harvard’a yaklaşık 39 milyon dolar finansman sağlayacak. Harvard da Lisans Sözleşmesi karşılığında Enlila’nın %10’luk hissesini alacak. Sözleşmeler, yalnızca projeye finansal destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ortaya çıkacak buluşların lisans haklarını Enlila bünyesine kazandırıyor. Harvard’ın Enlila’ya ortak olması, uzun vadeli iş birliğinin iradesine işaret ediyor.