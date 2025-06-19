Microsoft yapay zekâ devinin görüşmelerinden çekilebilir

ChatGPT üreticisi kâr amacı güden bir şirkete dönüşmeye çalışırken, Microsoft, milyarlarca dolarlık ittifakının geleceği konusunda OpenAI ile yürüttüğü yüksek riskli müzakerelerden çekilmeye hazırlanıyor.

FT haberinde, Microsoft, iki tarafın OpenAI'deki gelecekteki hisse büyüklükleri gibi kritik konularda anlaşamaması halinde 300 milyar dolarlık yapay zekâ start-up'ı ile süren ve karmaşık bir hal alan görüşmeleri durdurmayı düşündüğünü belirtti.

Böyle bir durumda, Microsoft, eşit ya da daha iyi bir teklif gelmediği sürece, OpenAI'nin teknolojisine 2030 yılına kadar erişimi sürdürmek için mevcut ticari sözleşmesine güvenecek.