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DEM Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceği tarih belli oldu

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, 19 Haziran'da Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu, Resul Emrah Şahan'ı ve Ahmet Özer'i ziyaret edecek.

Haber Merkezi
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DEM Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceği tarih belli oldu
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Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin başvurusunu değerlendirdi ve olumlu dönüş yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, 19 Haziran Perşembe günü Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edecek.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, heyetin Silivri’de sadece İmamoğlu ile değil, çeşitli soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan başka siyasi ve yerel yöneticilerle de görüşeceği bildirildi.

İmamoğu dışında tutuklu siyasetçilerle de görüşülecek

DEM Parti heyeti, cezaevinde eski Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bekir Kaya, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, milletvekilliği düşürülen TİP'li avukat Can Atalay ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) operasyonlarında tutuklanan Ercüment Akdeniz, Halil Aksoy, Nesimi Aday ve Ahmet Saymadi ile de görüşmeyi planlıyor.

Sabah saatlerinde başlaması planlanan ziyaretin, gün boyunca devam edeceği belirtildi. 

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