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Bakan Fidan'dan net mesaj: Asıl sorun İsrail sorunu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, İsrail'in İran'a saldırılarını şiddetle kınayarak, bölgedeki asıl sorunun "İsrail sorunu" olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan'dan net mesaj: Asıl sorun İsrail sorunu
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İstanbul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin Türkiye'nin net tutumunu ortaya koydu.  Fidan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgeyi "topyekün felakete sürüklediğini" belirterek sert eleştirilerde bulundu.

Bakan Fidan, 40'tan fazla ülkenin dışişleri bakanının katıldığı kritik toplantıda, Türkiye'nin bölgesel gelişmelere bakış açısını şu sözlerle ifade etti:
"Gazze'de soykırımı sürdüren İsrail, komşumuz İran'a saldırarak bölgeyi topyekün felakete sürüklemektedir. Zulmün karşısında durmaya devam edeceğiz."

"Asıl sorun İsrail sorunudur"

Dışişleri Bakanı Fidan, "İsrail'in işgal politikaları, bölgedeki sorunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Bu sorun apaçık İsrail sorunudur" diye konuştu.

Nükleer müzakereler eleştirisi

Bakan Fidan, İsrail'in İran'a saldırı düzenlediği zamanlama konusunda da eleştiri getirdi:
"Nükleer müzakereler devam ederken İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesini şiddetle kınıyoruz."

Uluslararası topluma çağrı

Fidan, uluslararası topluma da "Uluslararası toplum İsrail-İran savaşının daha geniş bir çatışmaya dönüşmesini önlemeli. Bölgemiz için felaket olabilecek bu saldırılara derhal son verilmelidir" çağrısında bulundu.

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