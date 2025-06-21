11 Türk uçağı İran ve Irak’ta kaldı

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu' öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Pegasus Havayolları’nın 7, Türk Hava Yolları'nın 2 tane, Ajet'in ve Tailwind'in de birer uçağının İran ve Irak’ta kaldığını açıkladı.

Tüm ekipler getirildi

Gerek Dışişleri Bakanlığı gerekse Milli İstihbarat Teşkilatı aracılığıyla durumun yakından takip edildiğini ifade eden Uraloğlu, ‘’ O bölgedeki hava hareketinin, roket ve füze hareketinin çok yoğun olması sebebiyle o riski hem ilgili ülkeler, hem de biz alamadık açıkçası. Orada 3-4 gün bütün ekipler kaldı. Şimdi bütün ekipleri can güvenliğini sağlama noktasında bu tarafa aldık. Şimdi günlük takip ediyoruz. Bir fırsat olursa, onları ilk fırsatta almış olacağız" diye konuştu.