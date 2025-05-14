Türkiye'de değeri 1 milyar doların üzerinde kaç şirket var?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Dünyada 1 milyar doların üzerinde piyasa değeri bulunan halka açık şirketlerde ABD en büyük payı elinde tutuyor.

Hindistan ve Asya-Pasifik bölgesinin geri kalanında son yıllarda giderek artan sayıda büyük şirket ortaya çıkarken, bu eğilimin temelinde ise güçlü ekonomik büyüme, artan sermaye girişleri ve olumlu demografik dinamikler yer alıyor.

Dünya genelinde, piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde olan 5 bin 522 halka açık şirket var.

BestBrokers analizine dayanarak hazırlanan verilerde, dünyanın milyar dolarlık şirketlerinin sayısı ülkelere göre farklı değişimler gösteriyor.

Dünyanın milyar dolarlık şirketleri en çok ABD’de

Piyasa değeri 60,1 trilyon dolar olan ABD borsası, küresel piyasa payının yüzde 49’unu elinde bulunduruyor. ABD milyar dolarlık şirketlerin en yoğun bulunduğu ülke konumunda olumaya devam ediyor.

ABD, piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde olan 1.873 firmaya ev sahipliği yapıyor. Bu sayı, küresel toplamın üçte birinden fazlasına denk geliyor.

Farklı bir açıdan bakıldığında, ABD’de her 1 milyon kişiye yaklaşık beş milyar dolarlık şirket düşüyor. Bu gücün temelinde ABD’nin teknolojik altyapısı, risk sermayesi akışları ve ekonomik rekabetçiliği bulunuyor.

Dünyanın geri kalanı ne durumda?

Yaşlanan nüfusu ile demografik zorluklara rağmen Japonya, milyar dolarlık şirketlerinin büyüklüğünde 404 milyar dolar değerle ikinci sırada yer alıyor.

Shinzo Abe döneminde Japon Borsasında gerçekleştirilen önemli reformlar, yabancı yatırımların ve birleşme faaliyetlerinin artmasını sağladı. Ayrıca Tokyo Menkul Kıymetler Borsası, şirketlerin düşük değerlemeye sahip pazarda şirket değerlerini nasıl artıracaklarını açıklamalarını da zorunlu kıldı.

Yükselen güç Hindistan

Üçüncü sırada yer alan Hindistan, artan yatırımcı ilgisi ve altyapı yatırımları sayesinde büyük şirketlerde patlama yaşıyor. Son beş yılda, borsa endeksi yüzde 137 artarken, bu oran S&P 500’de yüzde 98 oldu.

Çin, değeri 1 milyar doların üzerinde olan 216 şirketle altıncı sırada yer alıyor. Genel olarak Asya-Pasifik bölgesi, Kuzey Amerika’dan sonra milyar dolarlık şirketlerin en fazla bulunduğu ikinci bölge konumunda ve küresel toplamın yüzde 30’unu oluşturuyor. Buna karşılık, Latin Amerika ve Afrika’nın payı sırasıyla sadece yüzde 3 ve yüzde 1 seviyesinde kalıyor.

100’ün üzerinde milyar dolarlık şirkete sahip ülkelerde Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya, Almanya, Fransa, İsviçre ve İsveç bulunuyor.

Türkiye ne durumda?

Türkiye, 74 ülkelik listede 30. sırada yer alıyor. Türkiye’de milyar dolar değerde olan 35 şirket bulunuyor.

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Güncel verilere bakıldığında, halka açık şirketlerin içinde 10 milyar doların üzerinde değerde olan şirketler ise Koç Holding, Türk Hava Yolları, Enka İnşaat, Garanti BBVA ve Aselsan bulunuyor.