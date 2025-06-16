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S&P 500 Endeksinde yüzde 20 düşme riski!

RBC Capital Markets stratejistleri tarafından hazırlanan ve üç olası geri çekilmeyi ortaya koyan bir rapora göre, S&P 500 Endeksi, yüksek petrol fiyatları nedeniyle enflasyonun artması halinde %20 düşme riski taşıyor.

Haber Merkezi
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S&P 500 Endeksinde yüzde 20 düşme riski!
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Lori Calvasina liderliğindeki stratejistler, ABD hisse senetlerinin son ralli göz önüne alındığında kırılgan olduğunu ve değerlemelerin gergin göründüğünü söyledi. Orta Doğu'daki çatışma ne kadar genişlerse ve ne kadar uzun sürerse, ABD hisse senetleri için o kadar olumsuz olacağını söylediler.

En kötü senaryoda, saldırıların enerji fiyatlarını artırması halinde S&P 500'ün Nisan ayındaki en düşük seviyelerine geri döneceğini düşünüyorlar. Stratejistler, daha az şiddetli bir durumda ise endeksin yaklaşık %13 düşebileceğini söyledi.

Stratejistler notta, "Çatışma, tüketicinin sağlığı, daha geniş ekonomi ve Fed'in izleyeceği yol hakkında bazı ek endişeler yaratma potansiyeline sahip, bu da hisse senedi fiyatları için sorunlu olması muhtemel görünen bir anlatı değişikliği" diye yazdı.

RBC analizi, enflasyonun %4'e "şiddetli" bir şekilde yükselmesi, 2024'ten itibaren kazançların sıfır büyümesi, Fed'in sadece iki faiz indirimi yapması ve 10 yıllık Hazine getirilerinin mevcut seviyelerde kalması durumunda gösterge tahvilin yılsonuna kadar 4.800 puana kadar düşebileceğini gösteriyor.

Daha ılımlı bir durumda, bu yıl kazanç artışının %7 olacağını ve S&P 500'ün yılı 5.200 civarında kapatacağını öngörüyorlar. Bankanın endeks için yılsonu hedefi 5.730, yani mevcut seviyelerin yaklaşık %4 altında.

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