Hazine 60,81 milyar TL borçlandı

Hazine, 2 yıl (686 gün) vadeli sabit kuponlu ve 4 yıl (1.456 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihraçları gerçekleştirdi.

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 33 milyar 662,6 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 31 milyar 925 milyon TL oldu. İhaleye 61 milyar 2 milyon TL teklif geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük %43,90, ortalama %44,19, en yüksek %44,19 olurken, basit faiz ortalama %40,16 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 105.305 TL, ortalama 105.443 TL fiyat oluştu.

İhalede satılan 6 ayda bir kupon ödemeli kağıtlar 18 Haziran 2025 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödeme tarihi 5 Mayıs 2027.

TÜFE'ye endeksli ihalesinde 5,27 milyar TL teklif geldi

TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde 5 milyar 273 milyon TL teklif gelirken, net satış 716 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarı 750 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhalede reel basit faiz oranı ortalama %5,79 olurken, reel bileşik faiz en düşük %5,49, ortalama %5,87, en yüksek %6,00 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 95.033 TL, ortalama fiyat 95.467 TL seviyesinde oluştu.

İlk kez piyasaya sunulan tahvilin valörü 18 Haziran 2025 Çarşamba günü olarak belirlendi. 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi 13 Haziran 2029.