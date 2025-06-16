  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ikinci kez telefon görüşmesi yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış diplomasisi sürüyor.

Erdoğan bu kapsamda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir kez daha telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalı süreç ile ilgili liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye’nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çizdi.

İletişim Başkanlığı paylaşımında görüşmeye dair şu detaylara yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalı süreç ile ilgili liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye’nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çizdi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştüGündem
Gündem
Bakan Fidani BAE'li mevkidaşıyla görüştü
Bakan Fidani BAE'li mevkidaşıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail kendi varlığını ve geleceğini riske ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail kendi varlığını ve geleceğini riske ediyor
Bolu'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı!
Bolu'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı!
11. kattan düşen genç oyuncu Abdullah Cevheroğlu yaşamını yitirdi!
11. kattan düşen genç oyuncu Abdullah Cevheroğlu yaşamını yitirdi!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündemde hangi başlıklar var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündemde hangi başlıklar var?
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Besim Dutlulu oldu
Ferdi Zeyrek'in ardından: Manisa'nın yeni başkanı belli oldu