Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Kremlin, Rusya'nın İsrail ile İran arasındaki anlaşmazlıkta arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu duyurmuştu. Bu, krizin başlangıcından bu yana Erdoğan ve Putin arasındaki ilk görüşme oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükûmetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık tehdit oluşturduğunu, bölgenin savaşa tahammülü bulunmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 16, 2025

İletişim Başkanlığı paylaşımında görüşmeye dair şu detaylara yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölgenin güvenliğini riske attığını, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin ilk günden bu yana saldırıların sona ermesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini, İran ile meselelerin çözümünün tek yolunun diplomasiden geçtiğini ve bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının dikkatleri Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemine dikkat çekerken, İsrail’in bölgede oldubittilere girişme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de görüşmede çatışmaların bir an önce durdurulması ve diplomasiye alan açılması noktasında Cumhurbaşkanımızla hemfikir olduğunu belirtti"

Cumhurbaşkanı, Pezeşikyan ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinden dakikalar önce İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile İsrail-İran çatışmasının başlangıcından bu yana ikinci görüşmesini gerçekleştirmişti.

Kremlin: İsrail ile İran arasındaki anlaşmazlıkta arabuluculuk yapmaya hazırız

Kremlin, Rusya'nın İsrail ile İran arasındaki anlaşmazlıkta arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu ve Moskova'nın İran uranyumunun Rusya'da depolanmasına yönelik önceki tekliflerinin masada olduğunu söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın çatışmanın çözümüne yönelik önceki önerilerinin hâlâ masada olduğunu ancak düşmanlıkların patlak vermesinin durumu karmaşık hale getirdiğini söyledi.