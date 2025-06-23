  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Karataş Plajı'nı kirleten otele 1,3 milyon lira ceza kesildi
Takip Et

Karataş Plajı'nı kirleten otele 1,3 milyon lira ceza kesildi

Özel Çevre Koruma Bölgesi'ni kirleten otele 1,3 milyon lira ceza kesildi. Fethiye Karataş Plajı'ndaki otele, daha önce de kaçak inşa faaliyetlerinde bulunduğu için yaklaşık 3,3 milyon lira yaptırım uygulanmıştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Karataş Plajı'nı kirleten otele 1,3 milyon lira ceza kesildi
Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Fethiye'de Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi'nde bulunan Karataş Plajı'ndaki bir otele, dereye atık su deşarjı nedeniyle 1 milyon 337 bin lira idari ceza uyguladı.

 Otelin atık suları arıtılmadan dereye akıtıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Muğla İl Müdürlüğü ekipleri, Fethiye Karataş Plajı'ndaki otelde yaptıkları denetimde atık suların arıtılmadan Değirmenboğazı Deresi'ne deşarj edildiğini tespit etti.

 2 kat para cezası kesildi

Ekipler, arıtma tesisi bulunmayan otelle ilgili tutanak tutarak, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında işlem yaptı.

Söz konusu işletmenin Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kalması nedeniyle para cezası 2 katına çıkarılarak 1 milyon 337 bin 354 lira olarak uygulandı.

 Kaçak inşa çalışmalarına da ceza kesilmişti

Ekipler gelen ihbarların ardından aynı otele 31 Mayıs'ta yaptığı denetimlerde, kaçak bir bina, soyunma-giyinme kabinleri, cankurtaran kulesi, WC-Duş gibi birimlerin inşasına başlandığı, otel önündeki plajda usulsüz peyzaj çalışmaları, deniz içine yüzer iskelenin yapıldığı ve inşa faaliyetlerinin devam ettiği tespiti üzerine işletmeye 3 milyon 343 bin 272 lira idari ceza uygulamıştı.

Bazı ürünlere karşı uygulanan damping önlemlerinin yürürlük süresi 5 yıl uzatıldıBazı ürünlere karşı uygulanan damping önlemlerinin yürürlük süresi 5 yıl uzatıldıEkonomi
Reklam Kurulu affetmedi! Elektrikli otomobil reklamlarına rekor cezaReklam Kurulu affetmedi! Elektrikli otomobil reklamlarına rekor cezaEkonomi
Gündem
Ankara Valiliği'nden yüksek sıcaklık uyarısı
Ankara Valiliği'nden yüksek sıcaklık uyarısı
İBB operasyonlarında tutuklanan 25 kişi 9 farklı kente gönderildi
İBB operasyonlarında tutuklanan 25 kişi 9 farklı kente gönderildi
MHP lideri Devlet Bahçeli: Savaşlar kuşağının düğümü çözülmüş, sahnesi kurulmuştur
Bahçeli: Savaşlar kuşağının düğümü çözülmüş, sahnesi kurulmuştur
Muğla kavrulacak: Sıcaklıklar 40 dereceye çıkacak! Bu saatler arasında dışarı çıkmayın
Muğla kavrulacak: Sıcaklıklar 40 dereceye çıkacak
Marmaray Ataköy istasyonunda bir kişi intihar etti: Seferlerde gecikme yaşanıyor
Marmaray Ataköy istasyonunda bir kişi intihar etti: Seferlerde gecikme yaşanıyor
İstanbul'da yaklaşık 19 ton sahte alkol ele geçirildi: 9 gözaltı
İstanbul'da yaklaşık 19 ton sahte alkol ele geçirildi: 9 gözaltı
Reklam Kurulu affetmedi! Elektrikli otomobil reklamlarına rekor ceza

Ceza Haberleri

Reklam Kurulu affetmedi! Elektrikli otomobil reklamlarına rekor ceza
Bu konularda ilginizi çekebilir
Ceza