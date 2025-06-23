İtalya’dan dikkat çeken adım: Abdullah Öcalan’a fahri vatandaşlık verildi

İtalya’nın Montopoli di Sabina Belediyesi, düzenlenen bir törenle, PKK’nın İmralı’daki başı Abdullah Öcalan’a, "fahri vatandaşlık“ verdi.

Sözde Kürdistan’ın federal bir ülke kurulması detayı dikkat çekti

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, yapılan konuşmalarda, teröristbaşı Öcalan’dan sözde özgürlük savaşçısı olarak bahsedilirken sözde Kürdistan’ın federal bir ülke olarak kurulmasında büyük emekleri geçtiği vurgulandı.

Destek sloganları atıldı

İtalyan yetkililer ve PKK’lılar konuşmalar yaparken, izleyiciler arasındaki PKK’lılar destek sloganları attı. İtalya, Öcalan Suriye'den çıkarıldıktan sonra da ona kısa süre kapılarını açmıştı. Ancak tepkilere dayanamayarak ülkesinden çıkarmak zorunda kalmıştı.