TBMM’de ‘Terörsüz Türkiye’ trafiği: Devlet Bahçeli, Kurtulmuş'la görüştü

PKK’nın silah bırakmasıyla başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde TBMM’de yoğun görüşme trafiği sürüyor.

Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüşüyor

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti’nin ardından Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi. Görüşme, Bahçeli'nin Meclis'teki makamında oldu.

Bahçeli ile Kurtulmuş'un görüşmesi 12.55 sıralarında başladı. İki isim görüşme öncesinde gazetecilere fotoğraf verdi.

Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bahçeli ve Kurtulmuş görüşme sonrasında gazetecilerin karşısına geçti.

Kurtulmuş, Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasında tarihi bir öncülük yaptığını söyledi.

"Sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunduk." diyen Kurtulmuş, "Türkiye'de yeni bir süreç başlamıştır. Bu sürecin milletimizin gözü önüne ve planlanan şekilde sonuca ulaşabilmesi için TBMM'ye görev düşmektedir. Bir komisyon oluşturularak sürecin takibi ve kontrolü gerekecek" dedi.

Kurtulmuş, "Önümüzdeki sürecin TBMM'nin tarihi sorumluluğu yerine getirerek en güzel şekilde sonuçlandırılması nasip olsun" ifadesini kullandı.

Bahçeli’den TBMM’de komisyon önerisi gelmişti

Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te bir komisyon kurulmasını önermişti. MHP lideri dün de DEM Parti heyetini kabul etmişti.