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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa çalışmaları için görevlendirdiğini açıkladığı 10 kişilik ekip belli oldu. AK Parti MKYK’da 10 kişiden oluşan bir anayasa komisyonu kurulması talimatı verdiği öğrenildi. İşte yeni anayasayı için görevlendirilen 10 isim

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yeni anayasa çalışmaları için 10 kişilik bir ekip görevlendirdiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan anayasa komisyonu kurulması talimatı

AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı, dün (27 Mayıs) Ankara'da yapıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada yeni anayasa ile ilgili mesajlar da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "82 Anayasası, darbe döneminin tortularını taşıyor. Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim, şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte de inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz" dedi.

AK Parti MKYK’da 10 kişiden oluşan bir anayasa komisyonu kurulması talimatı verdiği öğrenildi.

Anayasa’yı hazırlayacak 10 isim belli oldu

Sabah’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni anayasa çalışmaları için görevlendirdiğini açıkladığı 10 kişilik ekibin; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala, Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bahadır Yenişehirlioğlu, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz ile Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'dan oluşacağı öne sürüldü. 

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