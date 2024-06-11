Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayşe Ateş ile görüştü

İletişim Başkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in bir kaç gün içinde görüşeceğini bildirmişti.

Ayşe Ateş, 10 Haziran’da yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın görüşme talebini kabul ettiğini ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bunların sırtını sıvazlamayın bunları korumayın" mesajı üzerine görüşmenin iptal edildiğini söylemişti.

Ayşe Ateş: Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi

Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarım da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk." dedi.

Ayşe Ateş görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Bir saat süren görüşmeye iki kızıyla gittiğini belirten Ateş, kendilerine vakit ayırdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın da görüşmede yer aldığını aktaran Ateş, "Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarım da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk." diye konuştu.

Görüşmenin güzel ve olumlu geçtiğini dile getiren Ateş, "Çok memnun bir şekilde yanından ayrıldık, mutlu bir şekilde kızlarım da. Deyim yerindeyse dertleştik aslında, o havada bir görüşme geçti." açıklamasında bulundu.

Ateş, tek talebinin yargılamanın bir an önce hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve adeletin yerini bulması olduğunu belirterek, "Kendisi de gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi." dedi.

Dava 1 Temmuz'da başlayacak

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı dava 1 Temmuz'da başlanacak.

22 sanıklı iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 1 Temmuz 2024'te görülmesini kararlaştırdı.

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 22 sanık, "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak.

Tetikçi Eray Özyağci ile Vedat Balkaya ve Suat Kurt müşterek fail, sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın da suça azmettiren olduğu, sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın ise iştirak halinde işlenen suça yardım ettikleri gerekçesiyle cezalandırılmaları isteniyor.