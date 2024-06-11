Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası, 2024 yılı için Türkiye büyüme tahminini düşürürken, ABD ekonomisinin beklenenden daha güçlü performansının desteğiyle küresel büyüme tahminini yükseltti.

Bakan bugün yayımladığı raporunda, 2024 küresel büyüme tahminini ocaktta açıkladığı yüzde 2.4'ten yüzde 2.6'ya yükseltirken, Türkiye için 2024 tahminini yüzde 3.1'den yüzde 3'e düşürdü. Dünya Bankası küresel ekonomi için 2025 büyüme tahminini de yüzde 2.7'de sabit tutarken, Türkiye ekonomisi için 2025 büyüme tahminini yüzde 3.9'dan yüzde 3.6'ya indirdi.

Banka 2026 yılı küresel büyüme tahminini yüzde 2.7 olarak açıklarken, Türkiye için 2026 büyüme tahminini yüzde 4.3 olarak açıkladı.

Büyüme kademe kademe artacak

Dünya Bankası, Türkiye'deki para politikasındaki sıkılaşmanın ekonominin geneline yansıması ve makroekonomik kırılganlıkların azaltılmasına katkıda bulunmasını, bu bağlamda ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3'e gerileyeceğini tahmin ediyor. Ancak, güçlü iç talep ve net ihracatın etkisiyle ekonomik büyümenin 2025'te yüzde 3.6, 2026'da ise yüzde 4.3 artmasını bekliyor.

Dünya Bankası Türkiye'den enflasyonun Merkez Bankası'nın (TCMB) hedefinin üzerinde kalacağını ve 2025'te ortalama yüzde 29'a düşeceğini öngörüyor. Rapora göre Türkiye'de bütçe açığının Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından rehabilitasyon ve yeniden yapılanma maliyetleri sebebiyle yüksek kalması bekleniyor.

Dünya Bankası 2024 için ABD ekonomik büyüme tahminini Ocak'ta açıkladığı yüzde 1.6'dan yüzde 2.5'e yükseltti.