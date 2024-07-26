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İBB'den SGK borcu açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 3,3 milyar lira borcu olduğunu söylediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İBB şirketlerinin SGK borcunun 2,4 milyar TL olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi
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İBB'den SGK borcu açıklaması
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CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları gündemdeki yeri korurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin vergi ve SGK borcunun bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, İBB şirketlerinin SGK borcunun 2,4 milyar TL, yani yaklaşık 72,7 milyon dolar olduğu ifade edildi. Ayrıca, 2019 yılında devralınan SGK borcunun 361 milyon TL, yani 63,3 milyon dolar olduğu ve personel sayısının 20 bin artmasına rağmen gecikmiş borcun yalnızca 9 milyon dolar arttığı vurgulandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla borcu olan 5 belediyenin sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeler ile Şişli Belediyesi olduğunu açıklamış ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3,3 milyar lira borcu olduğunu söylemişti.

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