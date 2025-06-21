Vatandaş yurt dışına yöneldi: İstanbul’daki 15 milyonluk evlere alternatifler!

Türklerin yurt dışında ev alımları 2024 yılında rekor kırmıştı. 2025 yılında da hız kesmeyen alımlardaki son durumu Ekonomi Gazetesi’nde Mehmet Kaya yazdı.

CNBC-e’de katıldığı yayında Kaya'nın haberi üzerinden A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal önemli değerlendirmeler yaptı.

Atılal, vatandaşların ev alımlarında yurt dışına yönelmesiyle ilgili değerlendirmesinde, özellikle “vize” uygulamalarına dikkat çekerken, burada eğitimin de öne çıktığını belirtti. Okul fiyatlarındaki pahalılıkla birlikte Baki Atılal, ev fiyatları için şunları ifade etti:

"Göztepe'de 15 milyondan aşağı ev bulamazsın. 15 milyona ben sana yurtdışında canavar gibi 2-3 tane ev bulurum. Bir tane falan da değil. 15 milyona ev aldığını varsay, seneye o evin 23 milyon olma ihtimali var mı? Bence sıfır, niye alayım ki. Para faizde durur.”

15 milyonluk evin kirası ne kadar?

Sahibinden internet sitesine bakıldığında İstanbul’un 4 farklı semtinde 15 milyon TL’ye satılan evlerin kira getirileri şu şekilde oldu:

Kadıköy’de site içerisindeki 3+1 daire ile aynı bölgede aynı özelliklerdeki evlerin kiraları ağırlıklı 80 bin ila 60 bin TL arasında değişiyor.

Kağıthane Hamidiye bölgesinde 2+1 ve 15 milyon TL’ye satılan bir dairenin kirası da 80-130 bin TL arasında değişiyor.

Aynı fiyatta Sancaktepe’de ünlü bir sitedeki 3+1 evin kirası 70 bin TL olurken, Bakırköy’de de yeni binada ve sahile yakın bir evin kirası 60 bin TL seviyelerinde oluyor.

15 milyon liranın mevduat getirisi ne?

15 milyon TL’nin 32 günlük mevduat getirisi ise 530 bin TL ile 420 bin TL arasında bankaların faiz oranlarına göre değişiyor.

Yurt dışında 15 milyon liralık evler nasıl?

Eğitim nedeniyle yurt dışında evlerin tercih edilmesi nedeniyle ABD ve İngiltere’deki evlere bakıldığında, aynı fiyatlara merkezi bölgelerde evler bulmak Atılal’ın dediği şekilde uçağa atlamadan internet üzerinden de mümkün oluyor.

İngiltere’de metroya, okullara yakın 272 bin 500 sterline 2 odalı ve eşyalı bir ev bulmak mümkün oluyor.

Londra’da havalimanına yakın aynı şekilde 2 odalı ve eşyalı başka alternatifler de bulunuyor.

ABD’de New York’ta 4 odalı dayalı döşeli, geniş bahçeli farklı alternatifler bulunabiliyor.

Herkesin tercihi farklı oluyor.