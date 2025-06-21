Asgari ücretli depoyu dolduruyor: Araba alamıyor!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Son yıllarda dünyada artan çatışmalarla petrol fiyatlarındaki yükseliş küresel enflasyonu etkilerken, Türkiye’de de akaryakıt fiyatları hem bu etkiyle hem de kurlardaki yükselişle daha hızlı artış gösterdi. Diğer yandan KDV ve ÖTV uygulamaları da akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Akaryakıt fiyatları iğneden ipliğe her ürünün ve hizmetin fiyatını etkileyen bir kalem olunca yakından takip ediliyor.

Otomobillerin depoları daha pahalıya dolarken, asgari ücrete yapılan zamlarla da akaryakıta karşı alım gücü korunmaya çalışılıyor.

2015 yılı başların benzinin litresi 4,25, motorin de 3,78 TL olurken, 2025 yılında (20 Haziran) ise benzinin litresi 49,97 TL ve motorin de 51,37 TL’den satılıyor.

Son 10 yılda asgari ücretle alınan benzin miktarı nasıl değişti?

2015 yılında asgari ücret 1.201,50 TL’ydi. Asgari ücretle 240 litre benzin, 270 litre de motorin alınabiliyordu. Ortalama 55 litrelik bir depo yaklaşık 272,25 TL’ye dolarken, asgari ücretle yaklaşık 4-5 kez depo doldurulabiliyordu.

2025 yılında asgari ücret 22 bin 104 TL olurken, benzinli 55 litrelik bir depo 2 bin 748,35 TL’ye doluyor ve asgari ücretle 8 kez depo doldurulabiliyor. Motorinde ise 2 bin 825,35 TL’ye depo dolarken, depo 7,8 kez dolabiliyor.

Asgari ücretli araba alabiliyor mu?

2015 yılında Volkswagen Polo fiyatları, 42 bin 500 TL’den başlarken, 2025’te güncel fiyatlar 1 milyon 631 bin TL oluyor.

Asgari ücretli 2015’te yaklaşık 3 yılda yemeden içmeden para biriktirerek bir araba alabilirken, 2025’te bu süre yaklaşık 6 yıla çıkıyor.