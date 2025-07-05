Enflasyon düşüyor, konut zirvede: Faizler düşerse, kiralar frenlenebilir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, Haziran 2025 itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 35’e geriledi. Gıda, ulaştırma gibi temel harcama kalemlerinde fiyat artışları yavaşlarken, konut tarafındaki artış yüzde 65’in üzerinde seyrediyor.

Verileri değerlendiren Denge Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Hartavi, “Konut artık sadece barınma ihtiyacını karşılayan bir kalem olmaktan çıktı, hızla yatırım aracına dönüşüyor” dedi.

Enflasyondaki düşüş devam ederken konut fiyatlarındaki artış, TÜFE içindeki en yüksek fiyat artışını gösteren kalem olma özelliğini korudu.

Denge Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Hartavi, değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Konut artık sadece barınma ihtiyacını karşılayan bir kalem olmaktan çıktı; hızla yatırım aracına dönüşüyor. TÜFE’de konut kalemi, kira ve kullanım maliyetlerini baz alırken, Konut Fiyat Endeksi (KFE) satış fiyatlarını ölçüyor. Tabloya baktığımızda, kiralardaki hızlı artışın KFE’ye henüz tam olarak yansımadığı, bunun zamanla gerçekleşeceği anlaşılıyor.”

Kirada yüzde 25 sınırı kira artışını sınırlamıştı

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında kira artışlarına uygulanan yüzde 25’lik sınır hatırlatan Mehmet Ali Hartavi, “Kira artış oranlarının yüzde 25’i geçemeyeceğini belirten kira sözleşmesi yenileme kararı, piyasadaki kira artışlarının enflasyonun üzerinde seyretmesine rağmen bu artışları sınırlayan önemli bir etken oldu. Bu karar, kira piyasasında bir süreliğine yumuşama sağlasa da sonrasında artan talep ve yatırımcı beklentileri nedeniyle kira fiyatları hızla yükselmeye devam etti” dedi.

"Konut kredi faizleri düşerse kira yükü hafifler"

Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) ve Portföy Yönetim Şirketleri (PGYF) gibi kurumsal yatırımcıların konutu stratejik bir enstrüman olarak değerlendirmesine yönelik konuşan Hartavi, bu durumun konut fiyatları ve kiralardaki artışı destekleyen diğer önemli bir faktör olduğunu hatırlattı. Hartavi, “Faiz indirimi uygulandığında ise konut kredileri cazip hale geliyor. Bu da kira piyasasındaki baskının azalmasını sağlayabilir. Haneler konut kredisiyle ev sahibi olmayı tercih ederek kira ödemelerindeki yükü hafifletebilir. Sonuç olarak hem hane bütçeleri rahatlar hem de kira artışları yavaşlayabilir.”

"Konut artık ekonomik büyüklük ve yatırım aracıdır"

Sözlerinin sonunda kira artışları ve enflasyon ilişkisini ele alan Hartavi, “Özetle kiralardaki yüksek artış, enflasyonun yapışkan kısmını oluşturuyor ve ekonomik dengeler üzerinde belirgin bir baskı yaratıyor. Konut artık sadece barınma değil, aynı zamanda ekonomik büyüklük ve yatırım aracıdır.” dedi.