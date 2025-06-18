  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. 250 Bininci Konutun Anahtar Teslim Töreni Yapılacak
Takip Et

250 Bininci Konutun Anahtar Teslim Töreni Yapılacak

Azerbaycan Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Fırat Görgel, “19 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in teşrifleriyle, Azerbaycan Mahallesi’nde deprem bölgesindeki 250 bininci konutun anahtar teslimi ve kura çekim törenini gerçekleştireceğiz. Bu tarihi programa tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
250 Bininci Konutun Anahtar Teslim Töreni Yapılacak
Takip Et

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Azerbaycan Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Fırat Görgel, “19 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in teşrifleriyle, Azerbaycan Mahallesi’nde deprem bölgesindeki 250 bininci konutun anahtar teslimi ve kura çekim törenini gerçekleştireceğiz. Bu tarihi programa tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Mükerrem Ünlüer ile birlikte Azerbaycan Mahallesi’ni ziyaret ederek bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Heyet, mahallede gerçekleştirilen alt ve üstyapı çalışmaları ile çevre düzenlemeleri hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Şehrimizin yeniden imar ve ihyası sürecinde önemli bir dönemece daha yaklaşıyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından hemşehrilerimizin güvenli ve konforlu konutlara kavuşması adına devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan Mahallesi de bu çalışmaların en sembolik adreslerinden biri oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bölgede asfalt, peyzaj ve çevre düzenlemelerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

250 Bininci Konutun Anahtar Teslim Töreni Yapılacak

19 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in teşrifleriyle Azerbaycan Mahallesi’nde gerçekleştirilecek programda, deprem bölgesindeki 250 bininci konutun tesliminin gerçekleştirileceğini vurgulayan Başkan Görgel, “19 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in teşrifleriyle, Azerbaycan Mahallesi’nde deprem bölgesindeki 250 bininci konutun anahtar teslimi ve kura çekim törenini gerçekleştireceğiz. Bu tarihi programa tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

Şehirler
Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi, Ege’de Denizli ile başladı
Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi, Ege’de Denizli ile başladı
Hüseyin Kış’tan milletvekillerine çağrı: “Yerli araçlarda hurda teşvik uygulaması hayata geçirilmeli”
“Yerli araçlarda hurda teşvik uygulaması hayata geçirilmeli”
M. Sait Kayan: “Hürmüz’deki kriz, küresel lojistik trafiğini Mersin’e yönlendirecek”
“Hürmüz’deki kriz, küresel lojistik trafiğini Mersin’e yönlendirecek”
EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı: “Marka, uzun vadeli bir büyüme aracı”
EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı: “Marka, uzun vadeli bir büyüme aracı”
Mobilya sektör ihracatı küçülürken, AKAMİB yüzde 9 büyüdü
Mobilya sektör ihracatı küçülürken, AKAMİB yüzde 9 büyüdü
AHKİB, Kosova ve Kazakistan’da 6 haneli ihracat artışı sağladı
AHKİB, Kosova ve Kazakistan’da 6 haneli ihracat artışı sağladı
TOKİ İstanbul Silivri Çatalca Konutları kura çekimi yapıldı: Sorgulama listesi

TOKİ Haberleri

TOKİ İstanbul Silivri Çatalca Konutları kura çekimi yapıldı: Sorgulama listesi
Deprem Bölgesinde 250 Bininci Konut Teslime Hazırlanıyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı Haberleri

Deprem Bölgesinde 250 Bininci Konut Teslime Hazırlanıyor
Bu konularda ilginizi çekebilir
TOKİ T.C. Cumhurbaşkanlığı