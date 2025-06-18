Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Azerbaycan Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Fırat Görgel, “19 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in teşrifleriyle, Azerbaycan Mahallesi’nde deprem bölgesindeki 250 bininci konutun anahtar teslimi ve kura çekim törenini gerçekleştireceğiz. Bu tarihi programa tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Mükerrem Ünlüer ile birlikte Azerbaycan Mahallesi’ni ziyaret ederek bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Heyet, mahallede gerçekleştirilen alt ve üstyapı çalışmaları ile çevre düzenlemeleri hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Şehrimizin yeniden imar ve ihyası sürecinde önemli bir dönemece daha yaklaşıyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından hemşehrilerimizin güvenli ve konforlu konutlara kavuşması adına devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan Mahallesi de bu çalışmaların en sembolik adreslerinden biri oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bölgede asfalt, peyzaj ve çevre düzenlemelerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

250 Bininci Konutun Anahtar Teslim Töreni Yapılacak

19 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in teşrifleriyle Azerbaycan Mahallesi’nde gerçekleştirilecek programda, deprem bölgesindeki 250 bininci konutun tesliminin gerçekleştirileceğini vurgulayan Başkan Görgel, “19 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in teşrifleriyle, Azerbaycan Mahallesi’nde deprem bölgesindeki 250 bininci konutun anahtar teslimi ve kura çekim törenini gerçekleştireceğiz. Bu tarihi programa tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.