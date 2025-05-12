Deprem Bölgesinde 250 Bininci Konut Teslime Hazırlanıyor

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Alanda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere şehre gelen Bakan Murat Kurum, “Kahramanmaraş’ta bugüne kadar 28 bine yakın konut ve iş yerinde hayat başladı. 2025 yılı sonuna kadar 74 bin ev ve iş yerimizi teslim edeceğiz. Kapalı Çarşı’da restorasyon devam ederken, geleneksel el sanatlarının merkezi olan Tarihi Demirciler ve Kasaplar Çarşılarını da yeniden ayağa kaldırıyoruz. Toptancılar Sitesi’ni yeniliyor, İsa Divanlı Mahallesi’nde 263 konut ve 88 dükkânın yanına yeni 288 konut ve ticarethanenin ihalesini 22 Mayıs’ta yapıyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehirde yürütülen inşa faaliyetlerini yerinde incelemek üzere şehre geldi. Bakan Kurum’un programı, Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısıyla başladı. Toplantıya; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Mevlüt Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, şehirde yürütülen ve planlanan projeler ayrıntılı olarak ele alındı.

Başkan Görgel, Bakan Kurum’u Makamında Ağırladı

Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki programın ardından Bakan Kurum ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Fırat Görgel, şehirdeki genel durum ve Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerine ilişkin Bakan Murat Kurum’a bilgiler aktardı.

Azerbaycan Mahallesi’nde Dev Proje

Bakan Kurum’un bir sonraki durağı ise, Azerbaycan iş birliğinde inşa edilen konut ve ticari alan projesinin sürdüğü Azerbaycan Mahallesi oldu. Bakan Kurum, burada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, “Azerbaycan Mahallemiz çok değerli bir mekân. Çünkü şu anda burada Türkiye’ye örnek olacak bir şehircilik eserinin yükselişine şahitlik ediyoruz. TOKİ öncülüğünde, Azerbaycan ile omuz omuza yürüttüğümüz bu proje; ulaşım altyapısı ve sosyal donatılarıyla şehrimize değer katmaya hazırlanıyor. 2 bin 995 konut, dükkân ve ofisin inşası tüm hızıyla devam ediyor. Bugün itibarıyla projelerimizin neredeyse yarısını tamamladık. Yıl sonuna kadar kalanları da bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.

Deprem Bölgesinde 250 Bininci Konut Teslime Hazırlanıyor

Bakan Kurum, konuşmasında depremlerden etkilenen bölgelerdeki genel duruma da değinerek, “Şu anda 3 bin 481 şantiyede on binlerce kardeşimiz 7/24 çalışıyor. Eylül’de teslim edilen konut sayısını 100 bine, Ekim’de 130 bine, Kasım’da 155 bine, Ocak’ta 201 bine ulaştırdık. İnşallah önümüzdeki ay, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 250 bininci konutumuzu teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar ise 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümün teslimini gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Yıl Sonuna Kadar 74 Bin Konut ve İş Yeri Teslim Edilecek

Kahramanmaraş özelinde yürütülen çalışmalara da değinen Kurum, “Şehrimizde çok boyutlu, incelikle düşünülmüş bir şehircilik stratejisini hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar 28 bine yakın konut ve iş yerinde hayat başladı. 2025 yılı sonuna kadar 74 bin ev ve iş yerimizi teslim edeceğiz. Altınova uydu kentte de 10 bin 600’e yakın konutun inşasına hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Tarihi Çarşılar ve Geleneksel Dokular Yeniden Hayat Buluyor

Bakan Kurum, Kahramanmaraş’ın kültürel mirasını yaşatma konusunda da kararlı adımlar atıldığını belirtti. Kurum, “Medeniyetimizin 1000 yıllık izlerini taşıyan çarşılarımızı da ihya ediyoruz. Kapalı Çarşı’da restorasyon devam ederken, geleneksel el sanatlarının merkezi olan Tarihi Demirciler ve Kasaplar Çarşılarını da yeniden ayağa kaldırıyoruz. Hayrullah Mahallesi’ndeki Toptancılar Sitesi’ni yeniliyor, İsa Divanlı Mahallesi’nde 263 konut ve 88 dükkânın yanına yeni 288 konut ve ticarethanenin ihalesini 22 Mayıs’ta yapıyoruz” şeklinde konuştu.