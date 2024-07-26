Kimlerin yurt dışı çıkış harcından muaf olduğu açıklandı

TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yurt dışı çıkış pulundan kimlerin muaf olduğunu açıkladı.

Muş, bu yılın ilk altı ayında genel bütçe geliri olarak tahsil edilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları toplam tutarının ise 1 milyar 217 milyon lira olduğunu belirtti.

Kimler muaf tutulacak?

Muş, 150 liradan 500 TL'ye yükseltilen yurt dışı çıkış harcından istisna olan kesimleri; çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan diye adlandırılan, sınır bölgelerimizde yaşayan vatandaşların sınır ülkeye pasaportsuz gidebilmesinin sağlandığını ifade etti.

Muş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kimlik belgesiyle çıkış yapanlar, yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demir yolu toplu taşıma ve yük taşıma araçları mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmayacağını da dile getirdi.