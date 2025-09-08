TCMB rezervlerinde yeni tarihi rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerinin üst üste ikinci haftasında da artış gösterdiği hesaplandı.

ForInvest Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, toplam rezervler 5 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 1,88 milyar dolar artarak yeni bir zirve yaptı.

Böylece, 29 Ağustos haftasında 178,4 milyar dolar ile rekor kıran rezervler, 5 Eylül haftasında yaklaşık 180,2 milyar dolara çıkarak yeni bir zirve gördü.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.