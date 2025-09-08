TCMB rezervlerinde yeni tarihi rekor
TCMB verilerinden yapılan hesaplamaya göre, TCMB toplam rezervleri 5 Eylül haftasında yaklaşık 180,2 milyar dolara çıkarak yeni bir zirve gördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerinin üst üste ikinci haftasında da artış gösterdiği hesaplandı.
ForInvest Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, toplam rezervler 5 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 1,88 milyar dolar artarak yeni bir zirve yaptı.
Böylece, 29 Ağustos haftasında 178,4 milyar dolar ile rekor kıran rezervler, 5 Eylül haftasında yaklaşık 180,2 milyar dolara çıkarak yeni bir zirve gördü.
TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.