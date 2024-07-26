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Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,37 değer kaybetti. Altının gram fiyatı yüzde 0,86, euro/TL yüzde 0,59 ve dolar/TL yüzde 0,27 azaldı.

Haber Merkezi
AA
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Bu hafta yatırım araçlarının performansı
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BIST 100 endeksi, en düşük 10.838,43 ve en yüksek 11.245,53 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,37 değer kaybederek 10.891,42 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86 azalışla 2 bin 530 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 düşüşle 16 bin 600 liraya indi.

Geçen hafta sonu 4 bin 190 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 150 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,27 değer kaybederek 32,9680, euro da yüzde 0,59 azalışla 35,8090 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,67 ve emeklilik fonları bu hafta yüzde 0,99 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,95 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

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