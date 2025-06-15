Türkiye’nin giyim devi iflasın pençesinde: Konkordato ilan etti

Türkiye'de uygulanan ekonomi modeli, son yıllarda binlerce şirketin iflas riski yaşamasına neden olurken, en sıkıntılı sektörlerin başında gelen tekstil peş peşe konkordato açıklamaya devam ediyor.

Sözcü'deki habere göre Türkiye'nin orta ve büyük ölçekli şirketlerinden gelen olumsuz haberlerin ardından son konkordato duyurusu, Zara, Lc Waikiki ve Zara gibi dev şirketlere üretim yapan Keytex Tekstil'den geldi.

Mahkeme üç ay süre verdi

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, mali darboğaza giren şirketin başvurusunun ardından Keytex Tekstil hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.

Şirketin finansal tablolarını incelemek üzere üç kişilik konkordato komiser heyeti oluşturuldu. Heyetin hazırlayacağı rapor sonucunda şirket hakkında ikinci karar temmuz ayının son haftasında verilecek.