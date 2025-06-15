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Aksaray’da iki sıcak hava balonu düştü: 1 ölü, 31 yaralı

Aksaray'da meydana gelen iki ayrı sıcak hava balonu kazasında 1 pilot hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Aksaray’da iki sıcak hava balonu düştü: 1 ölü, 31 yaralı
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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Ihlara Vadisi'nden Hasan Dağı yönüne kalkış yapan sıcak hava balonunun Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını belirtti.

Kazada pilotun hayatını kaybettiğini ifade eden Kumbuzoğlu, 19 Endonezyalı turistin ise yaralandığını söyledi.

Pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor." diye konuştu.

Güzelyurt'taki kazada 12 kişi yaralandı

Ihlara Vadisi'nden kalkış yapan başka bir sıcak hava balonunun da Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma köyü yakınlarında sert iniş yaptığı, Hindistanlı 12 turistin hafif yaralandığı ve hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

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