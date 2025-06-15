Milyonların gözü temmuz ayına çevrildi: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

2025 yılı ilk 5 aylık enflasyon oranı 15,09 olarak gerçekleşti. 3 Temmuz’da açıklanacak rakam ile emekli aylıklarında yapılacak artış oranı belli olacak. İlk aylık enflasyonun yüzde 17-18 civarında çıkması bekleniyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu oranda zam yapılacak.

Aynı zam oranı uygulanırsa 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığı ise 17 bin lira seviyesine çıkacak. Kök aylığı 12 bin 367 liranın altında olan emekliler, eğer en düşük aylıkta artış yapılmazsa sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalacak ve 14 bin 469 lira almaya devam edecekler. Halen en düşük aylık olan 14 bin 469 liralık dilimde 4 milyon civarında emekli bulunuyor.

Kök maaş EKK’de

Son yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) en düşük emekli aylıklarına ilişkin konu da gündeme geldi. Ancak, yapılacak artışla ilgili değerlendirmelerin bir sonraki EKK’da yapılması kararlaştırıldı.

AK Parti kaynakları, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranından hemen sonra TBMM Başkanlığı’na en düşük emekli aylığının artırılması için yasa teklifi verileceğini kaydetti.

Meclis Genel Kurulu’nun çalışmalarına 17 Temmuz’dan sonra ara verilmesi bekleniyor. Bu nedenle emekli aylıkları ile ilgili yasanın tatil öncesi çıkarılarak, temmuz maaşlarına yetiştirilmesi planlanıyor.

Ek artış olacak mı?

Öte yandan halen 22 bin 104 lira olan asgari ücrete ara zam olup olmayacağının ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılı asgari ücret rakamını değerlendirirken “Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız” açıklamasını yapmıştı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, şu anda AK Parti ve hükûmetin ekonomi yönetiminde asgari ücrete ara zam ihtimalinin düşük olduğu düşüncesi hâkim...