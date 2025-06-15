Ankara Büyükşehir'den su tasarrufu hamlesi: 0-10 metreküp tüketime %10 indirim

Küresel ısınmanın yarattığı tehdit, dünya genelinde her geçen yıl daha da artarken, dereler, göller ve ırmaklar kuruyor, su kaynakları hızla tükeniyor. Türkiye’de de özellikle büyükşehirler ve yoğun nüfuslu kentler su sıkıntısıyla karşı karşıya kalıyor.

Bu soruna çözüm üretmek isteyen yerel yönetimler çeşitli önlemler alırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi de “su tüketiminde tasarrufu teşvik etmek” amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uygulamanın temel hedefi, su kullanımında bilinçli tüketimi yaygınlaştırmak ve vatandaşları tasarrufa yönlendirmek.

“Tüketimde tasarrufa teşvik”

Birgün'ün haberine göre, “Tüketimde tasarrufa teşvik” gerekçesiyle hayata geçirilecek yeni uygulama ile kademeli su tarifesi uygulanan konutlarda 0-10 metreküp aralığında su kullanan abonelere yüzde 10 indirim öngörülüyor.

Kademeli su tarifesi uygulanan konutlardaki su abonelerinin yüzde 61’inin 0-10 metreküp aralığında su tükettiğini belirten ABB kaynakları, “Suyu tasarruflu kullanan Ankaralıların indirimden yararlanacağını” anlatıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nce (ASKİ) konutlara uygulanan kademeli su tarifesinde, aylık 10-15 metreküp su tüketimi olan abonelere ise fazladan bir tutar yansımayacağı ifade ediliyor.

Uygulamanın, “Ankara’nın yeterli yağış alması, barajların yeterli seviyede suya ulaşması” durumunda ise sonlandırılacağı ve eski tarifeye dönüleceği belirtiliyor.