Kamu işçisine ikinci zam teklifi haftaya: Hangi oran konuşuluyor?

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Türk-İş ve Hakİş'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na açıklamıştı. İşçiler, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı talep etmişti.

13 Haziran'da kamu işveren tarafı (TÜHİS) ilk teklifini vermek üzere işçi tarafını toplantıya çağırmış, bu toplantıda teklifini açıklamıştı. İşveren tarafını temsil eden TÜHİS'in teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 oldu. 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sundu. Bu teklif işçi kanadında tatmin edici bulunmadı.

Masada hangi seçenek var?

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre kamu işçisine ikinci teklifin önümüzdeki hafta başında yapılması bekleniyor. TÜHİS ile Türk-İş ve Hak-İş temsilcilerinin bir araya geleceği toplantıda masada ikinci yeni teklif müzakere edilecek. Kulislerde konuşulanlara göre; TÜHİS'in 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 20, ikinci altı ayda ise yüzde 10 zam teklifi yapması bekleniyor. Bu rakamların müzakere sırasında biraz daha esnetilebileceği, ilk altı ay için yüzde 25 oranına yaklaşılabileceği, ikinci altı ay içinde yüzde 11-12 bandında kalınabileceği ancak bu seçeneğin hayata geçmesinin zor olduğu ileri sürülüyor.

Sürecin bu ay sonu sonuçlanması beklenirken, yapılacak resmi açıklama sonrasında zammın temmuz ayı itibarıyla maaşlara yansıtılması öngörülüyor. Eğer taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa, Türk-İş ve bağlı sendikaların grev sürecini başlatabileceği de dile getiriliyor.