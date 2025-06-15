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Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı: İlk adım sizden, Yarısı Bizden

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Güngören'de "Yarısı Bizden" kampanyasından faydalananların görüntülerini paylaşarak, kentsel dönüşüm çağrısı yaptı.

Haber Merkezi
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Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı: İlk adım sizden, Yarısı Bizden
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyası ile dönüşüm hızlanıyor.

Bu kapsamda 2023'de hayata geçirilen kampanyada 600 bin riskli konut ve iş yerinin bulunduğu İstanbul'da evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor.

"İlk adım sizden, Yarısı Bizden"

"Yarısı Bizden" kampanyasıyla Güngören'deki evlerini yenileyenlerden biri de Serçe ailesi oldu.

Bakan Murat Kurum, Serçe ailesinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yavrularımızı güvenli, konforlu, sağlam yuvalara kavuşturmak için ilk adım sizden, Yarısı Bizden." ifadesini kullandı.

Görüntülerde yer alan Erdal Serçe, binalarının güvenli olmadığını belirterek, kat malikleri olarak müteahhitle görüştüklerini ve anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Evlerini yenilemeleri konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Serçe, şunları kaydetti:

"İnsanlara önerim, binalarını yenilemeleri, gece rahat ve güvenilir bir şekilde uyumaları. Buraları bir şekilde hızlandırmaları gerekiyor. Geleceğimiz çocukların güvenli şekilde kalması için kentsel dönüşümü tüm Türkiye'nin yapması gerekiyor. Çocuklarımızın geleceği için daha sağlam bina, daha sağlam bir ev, daha huzurlu bir ev olur inşallah."

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