Çaya zam geldi!

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına maliyet artışları nedeniyle yüzde 15 oranında zam yaptı.

Kuru çay fiyatlarına zam kararı, bugün itibariyle raflardaki ürünlere yansırken, konuya yönelik Çaykur'dan henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Bloomberg HT'den İrfan Donat’ın haberine göre, yetkililer zam oranını ve tarihini doğruladı.

Kuru çaya son olarak 2024 Eylül’de yüzde 18 oranında zam yapılmıştı.

Artan yaş çay ürün fiyatı, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulunduran ÇAYKUR, kuru çaya bu yılın ilk zammını yapma kararı aldı.