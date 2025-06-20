İklim darbesine rağmen yaş meyve sebze ihracatı korundu

MERSİN/EKONOMİ



Türkiye’de yaş meyve sebze ihracatının lideri olan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin mayıs ayında 108,3 milyon dolar değerle sektör ihracatına yüzde 38 oranında destek verdiğini belirten Başkan Ferhat Gürüz, zirai don olayları ile kurak iklim koşullarının yaş meyve sebzede rekolteyi düşürdüğünü, talep devam ederken arzın azalmasının Türk ihracatçılara Fas, Mısır ve Çinli rakipleri karşısında fiyat dezavantajı yaşattığını vurguladı. Başkan Ferhat Gürüz, “Türkiye, yaş meyve sebze ihracatında miktar düşüşüne rağmen değer bazında stabil kalmayı başarırken ürün ve pazar çeşitliliği ile katma değerli ürünlere yönelimin ön planda olduğu bir dönem yaşıyor. Sürdürülebilirlik, fiyat optimizasyonu ve alternatif pazar stratejileri bu eğilimin temel yapı taşlarını oluşturuyor. Bu kapsamda Kanada ve Brezilya gibi uzak pazarlarda etkinliğimizi artırmak istiyoruz” diye konuştu.



“Miktar bazında sert düşüşler ortaya çıktı”

Mayın ayında ihracatta miktar bazındaki düşüşün narenciye ürün grubunda yüzde 60, meyve ürün grubunda yüzde 50 düzeyinde ortaya çıktığını ifade eden Başkan Ferhat Gürüz, sebze ürün grubunda miktar bazında yüzde 28 artış yaşandığını dile getirdi. Türk yaş meyve sebze sektörünün mayıs ayı ihracat performansını ürün bazında değerlendiren Başkan Ferhat Gürüz, şunları söyledi: “En çok ihraç ettiğimiz ürün listesinde şeftali 58,2 milyon dolar değer ile lider konumda olsa da miktar bazında yüzde 71, değer bazında 29 düşüşle alarm veriyor. İkinci sırada yer alan kayısıda ise 45,4 milyon dolar değere ulaşırken miktarda yüzde 12, değerde yüzde 98 artış sağladık. Söz konusu dönemde üçüncü sırada yer alan domateste 26,3 milyon dolar değer elde ederken miktarda yüzde 27, değerde yüzde 8 düşüş yaşandı. Yılın beşinci ayında ihracat hacminde ivmelenme sağladığımız ürünler ise soğan, çilek, mandalina, lahana ve çay oldu.”



Daha az ürünle daha fazla katma değer

İhracat raporlarının Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında daha az ürünle daha fazla katma değer elde ettiği bir modele doğru evrildiğini ortaya koyduğuna işaret eden Başkan Ferhat Gürüz, bu çerçevede alternatif pazarlarda büyüme ve yüksek fiyat-performans stratejilerinin dış pazarlardaki rekabet gücünün yeni eksenini oluşturduğunu vurguladı. Türkiye ihracatını ülkelere göre ele alan Gürüz, en yüksek değerlere ulaştıkları pazarların Irak, Rusya ve Almanya olduğunu, değer bazında en güçlü ivmelenmeyi Belçika, Sırbistan ve Irak pazarlarında yakaladıklarını bildirdi. Gürüz, “İhracatımızın yüzde 76’sı Irak, Rusya, Almanya, Romanya ve Ukrayna pazarlarında kümelendi. Irak’a 71,7 milyon, Rusya’ya 70,5 milyon, Almanya’ya 30,5 milyon, Romanya’ya 26,4 milyon ve Ukrayna’ya 16,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde ihracat hacminde en güçlü artışları sağladığımız ülkeler arasında yüzde 630 artış ve 3,2 milyon dolarla Belçika, yüzde 93 artış ve 2,7 milyon dolarla Sırbistan, yüzde 44 artış ve 71,7 milyon dolarla Irak ilk üç sırada yer aldı. Romanya, Avusturya ve ABD ise anlamlı artışlara imza attığımız diğer ülkeler oldu” diye konuştu.