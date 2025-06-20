TTB Başkanı Mustafa Teke: “Tarıma özel, düşük fiyatlı enerji talep ediyoruz”

TARSUS/EKONOMİ



Tarsus Ticaret Borsası (TTB) haftalık yönetim kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Teke, gerek üretim gerekse hasat sonrası tarımsal işlemlerde kullanılan elektriğin çok ciddi bir maliyet yükü oluşturduğuna dikkat çekti. Son dönemdeki fiyat artışları ve tarife düzenlemelerinin ardından, yaz aylarıyla birlikte faturaların daha da ağırlaşacağına işaret eden Mustafa Teke, “Tarıma özel, düşük fiyatlı enerji talep ediyoruz. Tarıma ekonomik ve teknik açıdan bakmamız gerek. Sulamadan depolamaya, paketlemeden aydınlatmaya kadar, tarımsal faaliyetleri kapsayan tüm işletmeler için düşük fiyatlı ve ayrıcalıklı elektrik abone grupları oluşturulmalı. Söz konusu uygulamanın hayata geçirilmesi üretim maliyetlerinin azaltılmasına ve gıda arz güvenliğine önemli katkı sağlayacaktır” dedi.



2025 projeksiyonu tahminlerinin bozulduğunu aktaran TTB Başkan Yardımcısı Kemal Süheyl Batmaz ise enflasyon beklentilerinin yükseldiğini, büyüme tahminlerinin ise düştüğünü aktarıp, “Geçen yıla göre daha olumsuz ekonomik senaryoların ortaya çıkacağı düşünülüyor. Bu tür senaryolara hazırlıklı olmalıyız” diye konuştu.