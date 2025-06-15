İran-İsrail çatışmasında 3. gün! İşte dakika dakika son gelişmeler...

İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran Cuma günü başlattığı saldırı üçüncü gününde de devam ediyor.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 128 kişi hayatını kaybetti. Çoğu sivil olan 320 kişi yaralandı.

Saldırıların ardından İran da, İsrail'e yönelik saldırı başlattı. Drone'ların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı.

Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu. İsrail'de en az 13 kişi hayatını kaybetti. 380 kişi ise yaralandı.

16:42 - Trump: Yakında barış olacak

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yaparak, iki ülkenin çatışmayı anlaşmayla bitirmesi gerektiğini söyledi. İran ve İsrail'in, Hindistan ve Pakistan'ın yaptığı gibi bir barış anlaşması yapması gerektiğini belirten Trump, ilk döneminde Kosova ve Sırbistan'ın da savaşın eşiğinde olduğunu ancak kendisinin çatışmayı önlediğini kaydetti.

ABD Başkanı, Mısır ve Etiyopya arasında da savaş ihtimali belirdiğini, bu sorunu da kendisinin çözdüğünü iddia ederek, "Çok sayıda görüşme ve konuşma yapılıyor. Ben de görüşmelere katılıyorum. Bunu çok yapıyorum ancak hiç takdir almıyorum. Sorun değil. Yakında barış olacak. İnsanlar (benim ne yaptığımı) anlıyor. Orta Doğu'yu yeniden büyük yapın!" dedi.

16.25 - İsrail’de OHAL süresi uzatıldı

İsrail medyasının bildirdiğine göre İsrail'de olağanüstü hal 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

İran'da ise tüm eğitim kurumlarının ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Öte yandan Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği, Rus vatandaşlarının İran'dan karayoluyla tahliyesi için çalıştıklarını açıkladı. Açıklamayı Rus RIA haber ajansı aktardı.

16.00 - İran’dan yeni balistik füze saldırısı

İran'ın TSİ 16.00 sularında İsrail'e bir kez daha balistik füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Tel Aviv ve Kudüs'te sirenler çalıyor.

İsrail ordusu, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiğini vurguladı.

15:48 - İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 128'e çıktı

İran medyası, İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 128'e çıktığını bildirdi. İsrail'de ise İran'ın misillemesi nedeniyle 742 İsraillinin evsiz kaldığını duyurdu.

15.40 - Pezeşkiyan: İsrail devam ederse cevabımız daha sert olur

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in düşmanca eylemlerinin devam etmesi halinde Tahran'ın da karşılığını 'daha kararlı ve şiddetli' vereceğini duyurdu.

15.23 - Tahran'da iki büyük patlama

İran’ın başkenti Tahran’daki Mehrabad Havaalanı yakınında patlamalar meydana gelirken, İsrail ordusu İran’dan fırlatılan 20 insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı.

İran Haber Ajansı, Tahran'da iki patlama meydana geldiğini bildirdi.

15.05 - Netanyahu: İran çok ağır bir bedel ödeyecek

Netanyahu, Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam sahil kentinde bir konuta yönelik füze saldırısının gerçekleştiği bölgeyi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "İran sivilleri, kadınları ve çocukları kasıtlı olarak öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek" dedi.

Netanyahu, şunları söyledi:

"Ben şu anda olay yerindeyim; kurtarma ekipleri ve İç Cephe Komutanlığı ile birlikteyim. İsrail halkı adına ailelere bir sarılma gönderiyoruz ve bir kez daha tüm vatandaşlara çağrıda bulunuyoruz: Talimatlara uyun, bu hayat kurtarır. Varoluşsal bir mücadele içindeyiz; yıkım planlayan acımasız bir düşmanla karşı karşıyayız. Askerlerimiz ve pilotlarımız İran semalarında cesurca görev yapıyor. Bu bir kurtuluş savaşıdır. Onlara tek bir darbeyle vuracağız ve kazanacağız"

13.50 - Tahran'da patlama sesleri

İran’ın başkenti Tahran’daki Mehrabad Havaalanı yakınında patlamalar meydana gelirken İsrail ordusu İran’dan fırlatılan 20 insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı.

13.15 - İsrail askeri yetkili: Vurulması gereken çok hedef var

İsrail askeri yetkili, dün akşam Tahran'da yaklaşık 80 hedefi vurduklarını bildirdi.

Ayrıca İsrail'in İran'ın askeri ve nükleer operasyonlarını destekleyen 2 "çift kullanımlı" yakıt sahasının vurulduğu açıklandı.

Askeri yetkili, "İsrail'in İran'da vurması gereken çok sayıda hedef var" dedi.

13:01 - İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisine saldırı

İsrail, İsfahan'daki nükleer tesisi vurduğunu bildirdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın uranyum zenginleştirme kabiliyetine yönelik saldırıların devam edeceğinin altı çizildi.

11.50 - İran: 2 Mossad üyesini yakaladık

Tesnim haber ajansının bildirdiğine göre İran polis sözcüsü, İsrail istihbarat ajansı Mossad'ın iki üyesini Elburz bölgesinde gözaltına aldı.

11:28 - İran'da Savunma Bakanlığı binası vuruldu

İran medyası, İsrail'in İsfahan'daki Savunma Bakanlığı binasına saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırı sonucu binanın hasar aldığı kaydedildi. İranlı yetkililer, henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapmadı.

11.25 - İran: İsrail savaşı genişletmeye çalışıyor

Tahran yönetimi, yeni bir açıklama yayımlayarak İsrail'in Hürmüz bölgesindeki petrol rafinerilerine saldırısına tepki gösterdi. Rafinerilerin sivil tesisler olduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in amacının "savaşı genişletmek" olduğu kaydedildi.

10.10 - Bakan Arakçi: İsrail durursa biz de dururuz

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İran'ın İsrail'e cevabının meşru müdafaa olduğunu söyledi. Arakçi, İsrail'in Aseluye kentine saldırısının Körfez'e çatışma getirdiğini belirtti.

Bakan Arakçi, "İsrail durursa biz de dururuz" açıklamasını yaptı.

ABD'nin yeşil ışık vermemesi durumunda İsrail'in İran'a saldıramayacağını söyleyen Arakçi, "İran mecbur kalmadıkça savaşın genişlemesini istemiyor" dedi.

"ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerinin bir sonraki turunda bir anlaşma olabilirdi ancak İsrail bunu istemedi" diyen Arakçi, "İsrail'in saldırısı müzakerelere sabotajdı. ABD'nin de bu işin içinde yer almasından üzüntü duyduk. ABD, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurmasını kınamalı" dedi.

İsrail askeri sözcüsü ise, İran'daki reaktörlerin yakınında ikamet eden İranlılara tahliye uyarısında bulundu.

09.50 - İsrail ordusundan İranlılara uyarı: Bölgeden ayrılın

İsrail ordu sözcüsü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, nükleer reaktörlerin bulunduğu bölgede yaşayan İranlılar için tahliye uyarısı yayınladı.

AvichayAdraee, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Şu anda veya yakın gelecekte askeri silah üretim fabrikaları ve bunları destekleyen kuruluşlarda veya çevresinde bulunan tüm kişiler derhal bu alanları terk etmeli ve ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar geri dönmemelidir.

Bu altyapının yanında bulunmanız hayatınızı tehlikeye atıyor."

08.47 - İsrail’de ölü sayısı 10'a yükseldi

İsrailli Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre İran'ın İsrail'in merkezi ve kuzeyine yönelik hava saldırıları sonucu ölü sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Times of Israel yayın kuruluşu ise İran saldırılarında 200 kişinin yaralandığını aktardı.

08:07 - Trump: İran, ABD'yi hedef alırsa karşılık verilecek

ABD Başkanı Donald Trump, ​​İran'a çatışmaları sonlandırmak için nükleer anlaşmayı kabul etme çağrısı yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

​​"ABD'nin bu gece İran'a yapılan saldırıyla hiçbir ilgisi yok. İran tarafından herhangi bir şekilde saldırıya uğrarsak, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin tüm gücü ve kudreti daha önce hiç görülmemiş seviyelerde 'üzerinize çökecektir'. Ancak, İran ve İsrail arasında kolayca bir anlaşma sağlayabilir ve bu kanlı çatışmayı sonlandırabiliriz!"

08.00 - Husiler: Hayfa'yı balistik füzelerle vurduk

İran destekli Yemenli Husiler, Tahran'la koordine şekilde, son 24 saat içinde İsral'in Hayfa kentini çok sayıda balistik füzeyle vurduklarını açıkladı.

06:30 - İran, balistik füze saldırılarına tekrar başladı

İsrail ordusu ve İran basını, İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başlatıldığını duyurdu.

04:10 - İran Devrim Muhafızları'ndan açıklama

İran Devrim Muhafızları, savaş jeti yakıtı üretimi yapılan bir tesisin vurulduğunu açıklarken, İsrail'in saldırıları sürdürmesi durumunda İran saldırılarının çok daha ağır ve geniş kapsamlı olacağını bildirdi.

03:08 - İran, İsrail'e saldırılarına yeniden başladı

İran devlet televizyonu, İran'ın, saldırılara karşılık İsrail'e balistik füze saldırılarına yeniden başladığını bildirdi. Füzelerin Tahran ve Şiraz'dan ateşlendiği bilgisi verildi.

02:35 - İsrail, Tahran'da petrol deposunu vurdu

Başkent Tahran'ın batısında şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail'in Şehran semtinde bir petrol deposunu vurduğu bilgisi ülke medyasına yansıdı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Tahran yanıyor" ifadelerini kullandı.

01:30 - Netanyahu toplantı düzenledi

İsrail Başbakanı Netanyahu, güvenlik kabinesi üyeleriyle toplantı düzenledi.

01:12 - İran'dan İsrail'e yönelik saldırı yeniden başladı

İran'dan İsrail'e yönelik yeni füze saldırılarının başlatıldığı duyuruldu.