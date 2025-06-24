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Irak hava sahası uçuşlara yeniden açıldı

Irak hava sahasının uluslararası uçuşlara yeniden açıldığını duyuruldu.

Haber Merkezi
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Irak hava sahası uçuşlara yeniden açıldı
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Irak Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Bengin Rekani, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Hava sahası uluslararası uçuşlara yeniden açıldı

Rekani, kapsamlı bir güvenlik durumu değerlendirmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla yapılan koordinasyon sonucu hava sahasının uluslararası uçuşlara yeniden açıldığını bildirdi. Irak, İsrail ve İran arasındaki saldırılardan dolayı hava sahasını uçuşlara kapatmıştı.

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