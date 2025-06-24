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Trump, Fed Başkanı Powell'a eleştirilerini sürdürdü: Umarım Kongre bu inatçı kişinin üzerine gider

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Kongre'de yapacağı konuşma öncesinde, ona faiz oranları konusunda yönelttiği eleştirilerini yineleyerek, "Umarım Kongre, bu çok aptal ve inatçı kişinin gerçekten üzerine gider." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Trump, Fed Başkanı Powell'a eleştirilerini sürdürdü: Umarım Kongre bu inatçı kişinin üzerine gider
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Powell'ın bugün ABD Kongresinde yapacağı konuşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Enflasyon yok, ekonomi gayet iyi"

Powell'ın Kongre'de "faiz oranlarını indirmeyi neden reddettiği" konusundaki açıklamasını bekleyen Trump, "Avrupa'da 10 kez indirim yapıldı, bizdeyse sıfır. Enflasyon yok, ekonomi gayet iyi." değerlendirmelerini yineledi.

"Faiz oranının en az 2 ila 3 puan düşük olması gerek"

Faiz oranının en az 2 ila 3 puan düşük olması gerektiğini belirten Trump, ABD'nin bu şekilde yılda 800 milyar dolar tasarruf etmiş olacağını savundu. Trump, "Umarım Kongre, bu çok aptal ve inatçı kişinin gerçekten üzerine gider." ifadesini kullandı.

Powell için sıklıkla kullandığı "çok geç" lakabını tekrarlayan Trump, ABD'nin "uzun yıllar boyunca onun yetersizliğinin bedelini ödeyeceğini" öne sürdü.

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