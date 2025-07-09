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Hamas, 10 rehineyi serbest bırakmayı kabul etti

Gazze’de ateşkes müzakerelerinde Hamas, 10 rehinenin serbest bırakılmasını kabul etti.

Haber Merkezi
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Hamas, 10 rehineyi serbest bırakmayı kabul etti
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Hamas, Gazze Şeridi’nde İsrail ile sürdürülen ateşkes müzakerelerinde "esneklik" gösterdiğini ve anlaşma kapsamında 10 rehineyi serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurdu. Görüşmelerin dördüncü gününe girilirken, taraflar arasında hâlâ insani yardımın ulaştırılması, İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesi ve kalıcı ateşkes için güvence verilmesi gibi temel başlıklarda uzlaşma sağlanabilmiş değil. Hamas, tüm zorluklara rağmen arabulucularla birlikte "ciddi ve olumlu bir ruhla" çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

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