Son dakika: İsrail-İran savaşında üçüncü gece: Füze saldırıları sürüyor

Son dakika: İsrail'in İran'a saldırıların ardından bu kez de İran Misillleme saldırılarına başladı. İsrail Ordusu, İran'dan İsrail'e atılan füzeler tespit ettik" dedi. Tel Aviv'da hava savunma sistemi devreye girdi.

İsrail'deki Demir Kubbe hava savunma sisteminin bazı füzeleri durduramadığı bildiriliyor.

İsrail sağlık görevlileri, Hayfa'nın doğusundaki Tamra kentinde meydana gelen füze saldırısı sonucu yaralananlar olduğunu bildirdi.

00.51 - İsrail, Tahran’daki bir petrol deposunu vurdu

İsrail’in Tahran’ın Şehran bölgesinde bulunan bir petrol deposuna düzenlediği saldırı sonucu bölgede büyük bir patlama meydana geldi.

İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği ve Emad, Kadir, Hayber Şiken balistik füzeleri ile hipersonik füzelerin de kullanıldığı "Gerçek Vaad 3" operasyonuna karşılık olarak, İsrail başkent Tahran’ı yeniden hedef aldı. İsrail’in Tahran’ın Şehran bölgesinde bulunan bir petrol deposuna düzenlediği saldırıda büyük bir patlama meydana geldi. Tahran’daki hava savunma sistemleri saldırılara karşılık verirken, olayla ilgili can kaybı ya da yaralanma konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

00.37 - Füzeler Hayfa kentine isabet etti

İsrail ordusu ve İran basını, İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başlatıldığını duyurdu. İran'ın İsrail'e misilleme olarak başlattığı saldırıda ateşlenen füzelerin bir kısmı Hayfa kentine isabet etti. Füzelerin düştüğü noktalarda yangın çıktığı görüntülendi.

00.19 - İsrail Savunma Bakanı Katz: "Tahran yanıyor"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tahran'ın Şehran semtinde bir petrol deposunun vurulmasından sonra çıkan yangın üzerine, "Tahran yanıyor" ifadelerini kullandı.

Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in bugün Tahran'da düzenlediği saldırılara işaret etti.

Daha önce İran'ı, misilleme saldırılarını sürdürmesi halinde "Tahran'ın yanacağı" tehdidinde bulunan Katz, bu akşamki saldırının ardından "Tahran yanıyor." paylaşımı yaptı.

Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ve ordu komuta kademesiyle durum değerlendirme toplantısı yapmış, İran'ın misillemelerine ilişkin "(İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney, İsrail'e füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak." tehdidinde bulunmuştu.

Öte yandan Tasnim Haber Ajansı’nda yer alan haberde, vatandaşlardan Şehran bölgesindeki petrol deposu çevresinden uzak durmaları ve bu bölgelerde kalabalık oluşturmamaları istendi.

00.12 - İsrail Başbakanı Netanyahu, güvenlik kabinesi üyeleriyle toplantı düzenledi

İran’ın İsrail’e balistik füze saldırısı başlatmasının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu güvenlik kabinesi üyeleriyle toplantı düzenledi.

İran’ın İsrail’e yeniden balistik füze saldırısı başlatmasının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da katıldığı güvenlik kabinesi toplantısına ait görüntüler yayınlandı.

Toplantıya katılanlar arasında İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın da bulunduğu bildirildi.

00.09 Tahran'da yakıt depoları hedef alındı

İran Petrol Bakanı, İsrail saldırısında Tahran'da iki yakıt deposunun hedef alındığını söyledi.

00.03 - İsrail ordusu, İsraillilerin sığınaklardan çıkabileceğini açıkladı

İsrail ordusu, "yapılan son durum değerlendirmesinin ardından ülke genelinde sığınaklarda kalma zorunluluğunun kaldırıldığını" duyurdu.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, son durum değerlendirmesinin ardından İsraillilerin sığınaklarda kalma zorunluluğunun kaldırıldığı ancak sığınaklara yakın yerlerde kalmaya devam edilmesi gerektiği belirtildi.

İsrail ordusunun daha önceki açıklamasında ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verilmişti.

Açıklamada, "Alarm verildiğinde korunaklı bir alana girin ve resmi bir güncelleme yayınlanana kadar orada kalın." ifadeleri kullanılmıştı.

23.38 - İran füzesi Hayfa'da bir rafineriyi vurdu

İsrail’in Kanal 13 televizyonu, İran’dan fırlatılan füzelerin ülkenin kuzeyindeki kıyı kenti Hayfa ile yakınındaki Tamra kasabasına isabet ettiğini bildirdi.

İran tarafından İsrail'in Hayfa kentine hipersonic füzeler fırlatıldı. İsrail sağlık görevlileri, Hayfa'nın doğusundaki Tamra kentinde meydana gelen füze saldırısı sonucu yaralananlar olduğunu bildirdi.

23.25 - İsrail, Tahran'ı bombalıyor

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada "IDF İran'dan fırlatılan füzeleri engellemek için faaliyet gösterirken, IAF da şu anda Tahran'daki askeri hedefleri vuruyor" denildi.

Başkent Tahran'ın batısında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in Şehran semtinde bir petrol deposunu vurduğu bilgisi ülke medyasına yansıdı.

23.20 İran’dan gelen füze saldırıları nedeniyle milyonlarca İsrailli sığınaklara koşuyor

İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırılarını başlatmasının ardından, İsrail genelinde halk acilen korunaklı alanlara sığınmaya başladı. İsrail ordusu X platformundaki paylaşımında, “İran’dan gelen füze saldırıları nedeniyle milyonlarca İsrailli sığınaklara koşuyor” ifadelerine yer verdi.

🚨Millions of Israelis are running to shelter in northern Israel due to projectile fire from Iran🚨 pic.twitter.com/GEtQGXxo6T — Israel Defense Forces (@IDF) June 14, 2025

23.10 İran medyası: İsrail'e yeni saldırı başladı

İran devlet televizyonu, İran'ın, saldırılara karşılık İsrail'e balistik füze saldırılarına yeniden başladığını bildirdi.

Füzelerin Tahran ve Şiraz'dan ateşlendiği bilgisi verildi.

23.09: İsrail ordusu İran'dan İsrail'e atılan füzeler tespit ettik

İsrail ordusu İran'dan İsrail'e atılan füzeler tespit ettiğini açıkladı.

23.05 - İran Dini Lideri Hamaney: Çaresiz kalacaksınız

İran Dini Lideri Hamaney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çaresiz kalacaksınız" ifadesini kullandı.

Hamaney, paylaşımında "Kesinlikle İslam Cumhuriyet’inin silahlı kuvvetleri, bu habis Siyonist düşmana ağır darbeler vuracaktır" ifadelerini kullandı.

İran’ın İsrail’e yönelik saldırı başlatmasının ardından, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

Videoda, İran’dan fırlatılan ve Tel Aviv’deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı. Hamaney, paylaşımında hem İbranice hem de Farsça olarak "Çaresiz kalacaksınız" ifadelerini kullandı.

İsrail ordu sözcülüğü de hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzeleri önlemeye çalıştığını açıkladı.

Alarm verildiğinde, halkın korunaklı bir alana girip bir sonraki talimata kadar orada kalması isteniyor.

Bu açıklamadan kısa süre önce ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verildi.

Açıklamada, "Alarm verildiğinde, korunaklı bir alana girin ve resmi bir güncelleme yayınlanana kadar orada kalın." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ürdün'de sirenlerin çaldığı bildirildi.

23.00 - İran Devrim Muhafızları Ordusunda kayıp

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Füze Kuvvetleri İstihbarat Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti.

22.58 - İsrail ordusu'ndan sığınaklardan ayrılmayın çağrısı

İsrail ordusu, ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verdi

22.46 - İran: 10 İsrail İHA’sı etkisiz hale getirildi

İran Hatemü’l Enbiya Hava Savunma Karargahı, son 1 saat içinde İsrail’e ait 10 insansız hava aracının (İHA), ülkenin farklı bölgelerinde hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İsrail, İran’a saldırılarını yoğunlaştırırken, İran Hatemü’l Enbiya Hava Savunma Karargahı tarafından yapılan açıklamada, son bir saat içinde İsrail’e ait 10 insansız hava aracının (İHA), ülkenin farklı bölgelerinde hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

22.20 - ABD Başkanı Donald Trump: Putin ile İran-İsrail savaşı konusunda mutabık kaldık

ABD Başkanı Donald Trump Putin ile görüşmesine ilişkin "Bu sabah Putin ile konuştum. İran-İsrail savaşının sona ermesi konusunda mutabık kaldık" dedi.

22.20 - Beyaz Saray'dan İran'a barış için nükleer silah programından vazgeçme çağrısı

Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran-İsrail çatışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu yetkili, "Bugün her ne olursa bu engellenemez. Ancak İran isterse bu çatışmaya başarılı bir barışçıl çözüm için müzakere etme yeteneğine sahibiz. İran'ın barışı sağlamasının en hızlı yolu nükleer silah programından vazgeçmesidir." dedi.

22.16 -İran: 'Tanımlanamayan bir cismi' vurduk

İran medyası, İran hava savunma sistemlerinin ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kenti üzerinde "tanımlanamayan bir cismi" vurduğunu bildirdi.

21.57 - İran medyası: Ağır saldırılar gerçekleşecek

İsrail İran’a yönelik saldırılarını yoğun bir şekilde sürdürürken, İran’dan misilleme saldırı bekleniyor. İran devlet televizyonu, İsrail’e karşı "ağır ve yıkıcı" misilleme saldırılarının önümüzdeki saatlerde beklendiğini duyurdu.

İsrail kabinesi üyelerinin aileleri tahliye ediliyor

İsrail medyasına göre, İsrail kabinesi üyelerinin aileleri, Tahran’ın muhtemel misilleme saldırılarına hedef olmamaları için evlerinden tahliye edildi. Haberde, bazı ailelerin "güvenli yerleşkelere", bazılarının ise "alternatif adreslere" taşındığı, böylece konumlarının gizli tutulduğu aktarıldı.

21.50 - İsrail'de İran saldırısıyla açıklanan olağanüstü hal kısıtlamaları uzatıldı

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar ve gelen misillemeler nedeniyle açıklanan olağanüstü hal kısıtlamalarının uzatıldığını duyurdu.

İsrail İç Cephe Komutanlığı, kısıtlamaların 15 Haziran Pazar yerel saatle 20.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Eğitime ara verildi, kritik sektörler dışında iş yerleri de kapalı kalacak

Bu kapsamda eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, toplu ibadetler, spor ve sanat etkinlikleri ve tüm toplu faaliyetler iptal edildi. Kritik sektörler dışında iş yerleri de kapalı kalacak.

21.46 - Irak yönetimi, ABD'den "İsrail'in Irak'ın hava sahasını kullanmamasını" istedi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü Sabah Numan, yaptığı yazılı açıklamada, topraklarının, sularının ve hava sahasının komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırı için kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtti.

Numan, "Irak hükümeti, ABD'ye de çağrıda bulunarak iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmesini ve İsrail'e ait uçakların Irak hava sahasını tekrar ihlal etmemesi için gerekli önlemleri almasını talep etti." ifadelerini kullandı.

21.46 - İsrail’den Hürmüz Boğazı kıyındaki Bender Abbas’a hava saldırısı

İsrail, İran’ın güneyinde, Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan Bender Abbas kentinde yoğun hava saldırıları düzenledi.

İsrail güçleri, İran’ın güneyinde, Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan Bender Abbas kentine ve başkent Tahran’a yoğun hava saldırıları düzenledi. İran Devlet Televizyonu, Tahran ve stratejik liman kenti Bender Abbas çevresinde hava savunma sistemlerinin devreye alındığını bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in şu anda İran’ı vurduğu ve "Tahran’ın İsrail’e büyük zarar verebilecek bir cephaneliğe hala sahip olduğu" ileri sürüldü. Açıklamada, İsrail’in, İran’a ait karadan karaya füze üslerine yönelik saldırılarını sürdüreceği ve bu üsleri yok edeceği ifade edildi.

"İran’daki hava saldırılarının odak noktası Tahran"

IDF Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin düzenlediği basın toplantısında, İsrail Hava Kuvvetleri’nin son 24 saatte İran’daki hava saldırılarının odak noktasının Tahran olduğunu söyleyerek, "Şu anda, hava kuvvetlerimizin pilotları İran’ın çeşitli bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor ve önemli darbeler indiriyor. 40 saattir kesintisiz süren ve 150’den fazla hedefi kapsayan bir saldırı dizisi söz konusu. Tahran artık dokunulmaz değil" dedi.

Defrin, "İran’ın batısı ve Tahran üzerinde şu anda yüzlerce İsrail savaş uçağı ve hava aracı hava üstünlüğünü elinde bulunduruyor. Uçaklar şu anda İran’ın stratejik askeri sanayi hedeflerine, nükleer program altyapısına ve terör örgütü olarak tanımladığımız İran rejiminin üst düzey isimlerine yönelik saldırı dalgasını tamamlamak üzere" ifadelerini kullandı.

21.44 - Netanyahu: Pilotlarımız, Tahran semalarında Ayetullah rejimine hayal edemeyecekleri darbeleri indirecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ordusunun kuruluşunun 250’inci yıldönümü ile ABD Başkanı Donald Trump’ın doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından video açıklaması yapan Netanyahu, "Çifte Mutlu Yıllar dileyerek başlamak istiyorum. İlk olarak sana mutlu yıllar, Donald Trump. Sen olağanüstü bir lidersin. Kararlı, cesur, net bir vizyona ve net bir eylem planına sahipsin. İsrail için büyük işler yaptın. Sen Yahudi devleti ve şahsen benim için olağanüstü bir dost oldun. Uzun yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Şu anda da İran’daki suç rejimine karşı İsrail halkını korumaya yardım ettiğin için minnettarız" dedi.

"Kendimizi savunarak başkalarını da savunuyoruz"

Netanyahu, ABD ordusunun kuruluş yıldönümünü de kutlayarak, "ABD’nin silahlı kuvvetlerindeki kadın ve erkekler, 2,5 yüzyıldır özgürlüğü korudular. Sizin sayenizde özgür bir dünya var. Özgür halklar adına teşekkür ederim. Bugün İsrail, Ortadoğu’da ve ötesinde özgürlüğü savunuyor. Bunu, bizi yok etmek için atom bombaları ve dünyadaki herkesi tehdit edebilecek kıtalararası balistik füzeler geliştirmek isteyen, zalim ve radikal İran rejimine karşı yapıyoruz. Kendimizi savunarak başkalarını da savunuyoruz. Barış içindeki Arap komşularımızı, dostlarımızı, Avrupa’yı ve sürekli savunmamıza yardımcı olan ABD’yi de korumaya katkı sağlıyoruz. Bu önemli bir görevdir" diye konuştu.

"Trump’a iki kez suikast girişiminde bulundular"

İran’ın İsrail’e saldırılar düzenlediğini söyleyen Netanyahu, "Biz ise teröristleri hedef alıyoruz. Bu yeni bir şey değil. Trump’a iki kez suikast girişiminde bulundular. Amerikan büyükelçiliklerini bombaladılar. Beyrut’ta 241 deniz piyadesini öldürdüler. Irak ve Afganistan’da el yapımı patlayıcılarla binlerce ABD’liyi öldürdüler ve yaraladılar. Amerikan bayrağını yakıyorlar ve sürekli ‘Amerika’ya ölüm’ diye bağırıyorlar. Bizim düşmanımız sizin de düşmanınız. Bugün yaptıklarımız, er ya da geç hepimizi tehdit edecek bir şeyle başa çıkmaktır. Bizim zaferimiz, sizin zaferiniz olacak" ifadelerini kullandı.

"Onların kıdemli askeri liderlerini ve teknoloji uzmanlarını etkisiz hale getirdik"

"Zaferi" nasıl elde edeceklerine değinen Netanyahu, "Şimdiye kadar büyük adımlar attık. Onların kıdemli askeri liderlerini ve atom bombası geliştirme yarışını yöneten kıdemli teknoloji uzmanlarını etkisiz hale getirdik. Bunların yanı sıra daha yapacak çok şeyimiz olduğunun da farkındayız. Bu yüzden hazırlık yapıyoruz. Tahran’a giden yolu açtık ve pilotlarımız, Tahran semalarında (İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney) Ayetullah rejimine hayal edemeyecekleri darbeleri indirecek. . Size şunu söyleyebilirim: İran’daki üst düzey liderlerin çantalarını toplamaya başladığına dair işaretler aldık. Gelmekte olanı hissediyorlar" şeklinde konuştu.

"Biz kazanacağız"

Netanyahu İran’a karşı harekete geçmek zorunda olduklarını vurgulayarak, "Eğer harekete geçmeseydik ne olacağını anlatayım: Elimizdeki bilgilere göre bu vicdansız rejim, geliştirecekleri nükleer silahları terörist vekillerine vermeyi planlıyordu. Bu, ‘steroidli nükleer terörizm’ olurdu. Tüm dünyayı tehdit ederdi. İşte ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD halkının ve dünyanın birçok ülkesinin açık desteğiyle İsrail’in yaptığı budur. Allah’ın yardımıyla ve tüm özgür toplumların iradesiyle biz kazanacağız" dedi.

21.20- İran Basını: 6 bölgede şiddetli saldırılar düzenleniyor

İsrail’in, İran’ın bir çok kentine yeniden şiddetli saldırılar düzenlediği bildirildi

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan kentlerine şiddetli saldırılar düzenlediği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tesnim haber ajansına göre, İsrail, İran’ın birçok kentine yeniden şiddetli saldırılar düzenledi.

Buna göre, başkent Tahran, Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan eyaletlerinde hava savunma sistemleri devreye girdi ve patlama sesleri duyuldu.

21.00 - İngiltere jetlerini Ortadoğu'ya taşıyor

İngiltere Başbakanı Keir Stramer, İsrail'e olası saldırı tehditleri sebebiyle jetlerin Ortadoğu'ya taşınacağını açıkladı.

Kanada'da düzenlecek G7 zirvesine giderken uçakta gazetecilere, İsrail ve İran arasındaki çatışmaları değerlendiren Stramer, "Bölgede acil durum desteği için Ortadoğu'ya jetler de dahil olmak üzere varlıklarımızı taşıyoruz" dedi.

20.34 - İsrail Ordu Sözcüsü: İran'ı vuruyoruz

İsrail Ordu Sözcüsü, şu saat itibariyle İran'a saldırıların devam ettiğini söyledi. Sözcü, "İran'ın hala İsrail'e ağır hasar verebilecek cephaneliği var. İran'ın saldırıları henüz bitmedi." dedi.

Yapılan açıklamada, "İran'ın saldırıları bitmedi. Karadan karaya füze sistemlerini yok edeceğiz" denildi.

Karşılıklı füzeler yollanıyor

İsrail tarafından İran'a, İran tarafından ise İsrail'e füzeler yollanmaya başlandığı ve iki ülkenin de hava savunma sistemlerinin çalıştığı bildiriliyor.

19.45 - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: 4 kritik bina hasar gördü

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İsfahan'da uranyum dönüştürme tesisi ve yakıt plakası üretim tesisi dahil olmak üzere 4 kritik binanın hasar gördüğünü açıkladı.

İsfahan'da Natanz'daki gibi bir radyasyon sızıntısı beklenmiyor.

19.10 - İsrailli yetkili: İran'ın 2 yıl içinde 8 bin balistik füzeye sahip olma ihtimali saldırı nedenlerimizden biri

Fox News'e konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey istihbarat yetkilisi, 13 Haziran'da başlattıkları saldırıların ardından İran için "daha çok sürprizleri olduğunu" söyledi.

İsrail'in İran'ın önümüzdeki iki yıl içinde 8 bin balistik füzeye sahip olacağı değerlendirmesinde bulunduğunu aktaran istihbarat yetkilisi, bunun saldırı kararının nedenlerinden biri olduğunu ileri sürdü.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin İran'ın elinde 2 bin balistik füze bulunduğuna inandığı da kaydedildi.

İsrailli yetkili, İran'a karşı saldırılarını şiddetlendireceklerini ima ederek, "Çok sayıda sürprizimiz var.” ifadesini kullandı.

Aynı yetkili, "İki yıl sonra aynı noktada olacağımızı bilerek bu operasyonu sonlandıramayız. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Aslında, planlanandan daha iyi." açıklamasında bulundu.

18.58: İran Cumhurbaşkanı: İsrail'in saldırganlığı devam ederse daha sert ve daha güçlü yanıtlar verilecek

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Pakistan'ın İran'a desteğinden dolayı teşekkür eden Pezeşkiyan, İsrail'in, ABD ve Batılı ülkelerin verdikleri destek ve cesaretle tüm uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, "Savaşın bile kendine göre kuralları vardır fakat Batılı ülkelerin desteğini arkasına alan Siyonist rejim bu kuralları çiğnemiştir." ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken saldırıların geldiğine dikkati çeken Pezeşkiyan, bu durumun Washington yönetiminin "sahtekarlığının ve güvenilmezliğinin" göstergesi olduğunu ifade etti.

İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık bu ülkedeki birçok noktayı hedef alan füze operasyonlarına ilişkin Pezeşkiyan, "Siyonist saldırganlığın devam etmesi halinde İran Silahlı Kuvvetleri daha sert ve güçlü karşılık verecektir." uyarısında bulundu.

Pakistan Başbakanı Şerif ise Pakistan hükümeti ve halkının İran'ın yanında olduğunu belirterek, İsrail'in saldırganlığını tüm uluslararası hukukun ihlali olarak niteledi ve İran'daki üst düzey yetkililer, bilim insanları ve sivillerin hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini iletti.

Barış ve huzurun sağlanmasını istediklerini belirten Şerif, "Maalesef Siyonist rejim, uluslararası tüzük ve kuralları ihlal eden tüm bu eylemleri cezasız bir şekilde gerçekleştiriyor." dedi.

18.50 - Pezeşkiyan: İsrail devam ederse sert yanıt verilecek

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken saldırıların geldiğine dikkati çeken Pezeşkiyan, bu durumun Washington yönetiminin "sahtekarlığının ve güvenilmezliğinin" göstergesi olduğunu ifade etti.

İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık bu ülkedeki birçok noktayı hedef alan füze operasyonlarına ilişkin Pezeşkiyan, "Siyonist saldırganlığın devam etmesi halinde İran Silahlı Kuvvetleri daha sert ve güçlü karşılık verecektir." uyarısında bulundu.

Pezeşkiyan, İsrail saldırıları devam ederse nükleer müzakerelere katılmayacaklarını söyledi.

İran’ın Tahran, Bender Abbas, İsfahan ve diğer bölgelerinde hava savunma sistemleri devreye alındı.

Tahran’da patlama sesleri duyuluyor

İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri yeniden duyulurken hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği görülüyor.

Başkent Tahran’ın merkezinden şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

Hava sistemlerinin hedeflere karşılık verdiği görülüyor.

İsrail: Yeraltı füze tesisini vurduk

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada yeraltı füze tesisini vurulduğu duyuruldu.

Netanyahu sığınakta güvenlik kabinesini toplayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu akşam güvenlik kabinesiyle İran'a başlattıkları geniş çaplı saldırılara ilişkin sığınakta durum değerlendirmesi yapacağı bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail güvenlik kabinesinin bu gece yerel saatle 22.00'de Başbakan Netanyahu başkanlığında toplanacağı kaydedildi.

Netanyahu'nun bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle gerçekleştireceği toplantıda, İran'a başlattıkları geniş çaplı saldırıları ele alacağı aktarıldı.

İran'dan gece saatlerinde beklenen misilleme saldırıları nedeniyle başbakan ve güvenlik kabinesi üyelerinin güvenli bir yeraltı sığınağında toplanacağı belirtildi.

⁠⁠13 Haziran Cuma günü neler oldu?

İsrail, 13 Haziran sabaha karşı İran'ın nükleer tesislerini ve önemli komutanlarını hedef alan kapsamlı saldırılar düzenledi.

Bu saldırılarda ülkenin en üst düzey komutanları ve nükleer programında yer alan bilim insanları öldürüldü.

İranlı yetkililer saldırılarda 78 kişinin öldüğünü, 320'den fazla kişinin de yaralandığını, bunların "büyük çoğunluğunun" siviller olduğunu kaydetti.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in savaş başlattığını söyledi.

İsrail ordusu, 13 Haziran Cuma günü İran'ın 100'e yakın füze fırlattığını bunların çoğunun havada durdurulduğunu açıkladı.

İran daha sonra balistik füzelerle İsrail'e misilleme saldırılarına başladı.

Saldırı sırasında Tel Aviv kent merkezinden dumanlar yükseldi.

İran Devrim Muhafızları, İsrail'deki "onlarca" hedefe saldırı yaptıklarını duyurdu.

Hamaney de 13 Haziran'daki misillemeyle eş zamanlı olarak yaptığı açıklamada ülkesinin İsrail'e "ağır darbeler indireceğini" söyledi.

Reuters'a bilgi veren ABD'li yetkililer, İran füzelerini durdurmak için operasyona katıldıklarını doğruladı.