Son dakika: İsrail-İran savaşında üçüncü gece: Füze saldırıları sürüyor

Son dakika: İsrail'in İran'a saldırıların ardından bu kez de İran Misillleme saldırılarına başladı. İsrail Ordusu, İran'dan İsrail'e atılan füzeler tespit ettik" dedi. Tel Aviv'da hava savunma sistemi devreye girdi.

İsrail'deki Demir Kubbe hava savunma sisteminin bazı füzeleri durduramadığı bildiriliyor.

İsrail sağlık görevlileri, Hayfa'nın doğusundaki Tamra kentinde meydana gelen füze saldırısı sonucu yaralananlar olduğunu bildirdi.

İsrail’in Tahran’ın Şehran bölgesinde bulunan bir petrol deposuna düzenlediği saldırı sonucu bölgede büyük bir patlama meydana geldi.

İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği ve Emad, Kadir, Hayber Şiken balistik füzeleri ile hipersonik füzelerin de kullanıldığı "Gerçek Vaad 3" operasyonuna karşılık olarak, İsrail başkent Tahran’ı yeniden hedef aldı. İsrail’in Tahran’ın Şehran bölgesinde bulunan bir petrol deposuna düzenlediği saldırıda büyük bir patlama meydana geldi. Tahran’daki hava savunma sistemleri saldırılara karşılık verirken, olayla ilgili can kaybı ya da yaralanma konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ve İran basını, İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başlatıldığını duyurdu. İran'ın İsrail'e misilleme olarak başlattığı saldırıda ateşlenen füzelerin bir kısmı Hayfa kentine isabet etti. Füzelerin düştüğü noktalarda yangın çıktığı görüntülendi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tahran'ın Şehran semtinde bir petrol deposunun vurulmasından sonra çıkan yangın üzerine, "Tahran yanıyor" ifadelerini kullandı.

Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in bugün Tahran'da düzenlediği saldırılara işaret etti.

Daha önce İran'ı, misilleme saldırılarını sürdürmesi halinde "Tahran'ın yanacağı" tehdidinde bulunan Katz, bu akşamki saldırının ardından "Tahran yanıyor." paylaşımı yaptı.

Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ve ordu komuta kademesiyle durum değerlendirme toplantısı yapmış, İran'ın misillemelerine ilişkin "(İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney, İsrail'e füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak." tehdidinde bulunmuştu.

Öte yandan Tasnim Haber Ajansı’nda yer alan haberde, vatandaşlardan Şehran bölgesindeki petrol deposu çevresinden uzak durmaları ve bu bölgelerde kalabalık oluşturmamaları istendi.

İran’ın İsrail’e balistik füze saldırısı başlatmasının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu güvenlik kabinesi üyeleriyle toplantı düzenledi.

İran’ın İsrail’e yeniden balistik füze saldırısı başlatmasının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da katıldığı güvenlik kabinesi toplantısına ait görüntüler yayınlandı.

Toplantıya katılanlar arasında İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın da bulunduğu bildirildi.

İran Petrol Bakanı, İsrail saldırısında Tahran'da iki yakıt deposunun hedef alındığını söyledi.

İsrail ordusu, "yapılan son durum değerlendirmesinin ardından ülke genelinde sığınaklarda kalma zorunluluğunun kaldırıldığını" duyurdu.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, son durum değerlendirmesinin ardından İsraillilerin sığınaklarda kalma zorunluluğunun kaldırıldığı ancak sığınaklara yakın yerlerde kalmaya devam edilmesi gerektiği belirtildi.

İsrail ordusunun daha önceki açıklamasında ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verilmişti.

Açıklamada, "Alarm verildiğinde korunaklı bir alana girin ve resmi bir güncelleme yayınlanana kadar orada kalın." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail’in Kanal 13 televizyonu, İran’dan fırlatılan füzelerin ülkenin kuzeyindeki kıyı kenti Hayfa ile yakınındaki Tamra kasabasına isabet ettiğini bildirdi.

İran tarafından İsrail'in Hayfa kentine hipersonic füzeler fırlatıldı. İsrail sağlık görevlileri, Hayfa'nın doğusundaki Tamra kentinde meydana gelen füze saldırısı sonucu yaralananlar olduğunu bildirdi.

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada "IDF İran'dan fırlatılan füzeleri engellemek için faaliyet gösterirken, IAF da şu anda Tahran'daki askeri hedefleri vuruyor" denildi.

Başkent Tahran'ın batısında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in Şehran semtinde bir petrol deposunu vurduğu bilgisi ülke medyasına yansıdı.

İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırılarını başlatmasının ardından, İsrail genelinde halk acilen korunaklı alanlara sığınmaya başladı. İsrail ordusu X platformundaki paylaşımında, “İran’dan gelen füze saldırıları nedeniyle milyonlarca İsrailli sığınaklara koşuyor” ifadelerine yer verdi.

🚨Millions of Israelis are running to shelter in northern Israel due to projectile fire from Iran🚨 pic.twitter.com/GEtQGXxo6T