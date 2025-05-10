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Bakan duyurdu: Kadın hükümlü ve tutuklulara 'Anneler Günü' dolayısıyla açık görüş izni

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara, "Anneler Günü" dolayısıyla gelecek hafta içi açık görüş imkanı tanınacağını bildirdi.

Haber Merkezi
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Bakan duyurdu: Kadın hükümlü ve tutuklulara 'Anneler Günü' dolayısıyla açık görüş izni
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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 12-16 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, 'Anneler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."

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