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ABD’de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi

Haber Merkezi
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ABD’de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
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ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı Massachusetts’te arkadaşlarıyla iftara giderken, yüzleri maskeli altı ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, “Hamas destekçisi” olarak nitelediği ve İsrail karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdüğü 300’den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini bildirmişti.

ABD’li federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı geçici durdurma kararı vermişti.

Öztürk’ün öğrenim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etmişti.

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