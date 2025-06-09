Altın fiyatlarının uçması bekleniyor!

2025’te rekorlar kıran altın fiyatlarında bir sonraki rallinin nedeninin ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni yasa tasarısı olabileceği öngörüldü.

ABD ekonomisindeki belirsizlikler altın fiyatlarını yükseltirken, Trump’ın seçimlerde kendisine büyük destek veren dünyanın en zengin kişisi, girişimci Elon Musk ile arasının bozulmasına neden olan “büyük güzel yasa tasarısı” diye tanımladığı düzenlemenin altın fiyatlarını etkileyeceği tahmin ediliyor. Ons altın fiyatının bu yıl 4 bin dolara yaklaşabileceği tahmin ediliyor.

Altın senaryoları

Dünya Altın Konseyi, değerlendirmesinde, ABD’deki gelişmelere işaret ederek, yasa tasarısı ve ABD’nin kredi notunun düşmesine işaret etti. ABD’nin borç sürdürülebilirliğine yönelik endişeleri hatırlatarak, ABD Hazine tahvili getirilerinin yanında yatırımcıların güvenli liman arayışının altın talebini de artırabileceği belirtildi. Konsey, ABD’nin tahvil getirilerindeki yükselişin bu gelişmelerle birlikte bakıldığında altın için olumsuz senaryo olmadığını belirtti.

Varlık yönetim şirketi State Street, 3.310 dolar seviyesinde olan ons altının orta vadede yüzde 20 yükseliş potansiyeli olduğunu vurgularken, 4 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü. State Street, “Stagflasyonun sonlanması ve dolarizasyon sürecinin yavaşlaması gibi makroekonomik koşullar gerçekleşirse, altının 6 ile 9 ay içerisinde 4 bin dolara yaklaşması olası. Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali yüzde 30 olarak hesaplanıyor” dedi.

5 yılda 11 kat artış

Goldman Sachs “yüksek risk” senaryosunda ons altının 2025 yılı sonunda 4 bin 500 dolara çıkabileceğini belirtirken, baz senaryoda tahmin, 3 bin 700 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel gelişmeler ona altında sürekli rekorlar getirirken, dolardaki yükselişle birlikte gram altında son 5 yılda 11 kat artış gösterdi. Gram altın 5 yıl önce 366 lira olurken, geçen haftayı 4.291 lira seviyesinden tamamladı. 5 yılda yüzde 1.072 oranında yükselen gram altında yatırımcısına kazandırdı.