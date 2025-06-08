Altında 4 bin dolar senaryosu tutacak mı?

State Street Global Advisors stratejistleri tarafından yayımlanan notta, “boğa senaryosunda” altının fiyatında sert bir yükseliş öngörülüyor. Notta, “Stagflasyonun sonlanması ve dolarizasyon sürecinin yavaşlaması gibi makroekonomik koşullar gerçekleşirse, altının altı ila dokuz ay içerisinde 4.000 dolara yaklaşması olası. Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali yüzde 30 olarak hesaplanıyor” ifadeleri yer aldı.

Şu an itibarıyla ons altın 3.395 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu, yalnızca son iki yılda yüzde 125’lik bir artış anlamına geliyor.

Goldman Sachs, JP Morgan, Citi: 2025 tahminlerini güncellendi

Altın piyasasındaki yükseliş yalnızca State Street ile sınırlı değil. Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın zayıf performansı nedeniyle altının portföy çeşitlendirmede ön plana çıkacağını belirterek, 2025 sonu için 3.700 dolar, resesyon durumunda ise 3.880 dolar tahmininde bulundu. Yüksek risk senaryosunda ise 4.500 dolar öngörüyor.

JP Morgan ise, Nisan 2025’te altının 3.500 doları görmesinin ardından yeni baz senaryosunda 2026’da 4.000 dolara ulaşabileceğini duyurdu.

Citi Research, özellikle Çinli sigorta şirketlerinin talebi ve artan jeopolitik riskler nedeniyle üç aylık altın tahminini 3.200 dolardan 3.500 dolara çıkardı. Bu hedef şimdiden gerçekleştiği için Citi’nin yeni bir revizyon açıklaması bekleniyor.

Altın dünyasının önde gelen isimlerinden bazıları da benzer şekilde agresif tahminlerde bulunuyor:

George Milling-Stanley (State Street Global Advisors): “Altının taban fiyatı artık 3.000 doların üzerinde, yukarı yönlü potansiyeli aşağı yönlü riskinden fazla. 3.900 dolara kadar çıkabilir.”

John Paulson (Paulson & Co): “ABD doları zayıflamaya devam edecek, merkez bankaları altın almaya devam edecek. 2028’e kadar 5.000 dolar mümkün.”

Charlie Morris (Atlantic House Fund): “2030’a kadar 7.000 dolarlık fiyat görmemiz olası.”

Ray Dalio (Bridgewater Associates): Nisan 2025’te 319 milyon dolarlık altın ETF hissesi satın aldı.

Robert Kiyosaki (“Zengin Baba Yoksul Baba” yazarı): “Finansal sistemdeki bozulma ve ABD’nin kredi notunun düşürülmesi altını 25.000 dolara taşıyabilir.”

Küresel merkez bankaları ve yatırımcılar altına yöneliyor

Dünya Altın Konseyi’ne göre merkez bankalarının altın rezervlerini artırması ve yatırımcıların ETF’lere yönelmesi fiyatları destekliyor. Her ne kadar Mayıs ayında fiziki altın destekli ETF’lerden 1,8 milyar dolarlık çıkış yaşanmış olsa da, bu eğilim uzun vadede sürüyor.

Altın, zayıf dolar, ticaret savaşları, artan enflasyon ve jeopolitik krizlerin ortasında yatırımcıların güvenli liman tercihi olmaya devam ediyor. 2025 sonuna kadar 4.000 dolar eşiği gerçekçi bir hedef olarak öne çıkarken, daha yüksek seviyeler de ihtimal dışı değil.